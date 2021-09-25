Очередная отставка министра в Крыму. Говорят, не последняя

Об очередной отставке в Совете министров Республики сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров – это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы, — Аксёнов был краток.

О причинах увольнений не сообщается, но на фоне недавних скандальных отставок вице-премьера РК Евгения Кабанова и главы регионального минстроя Храмова, ничего удивительного.

Эксперты прогнозируют существенные перемены в органах власти Крыма, и не только на уровне министров.

В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится, — резюмирует со ссылкой на собственные источники в крымских «верхах» РИА Новости .

В «зоне риска» глава минздрава РК Александр Остапенко, министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев, руководитель министерства ЖКХ Сергей Донец, главы нескольких крымских регионов. Также, вероятно, будет сокращено количество вице-премьеров республиканского Совмина.

Возвращаясь к отставке Евгения Исакова, отметим, что он не проработал в этой должности и года (был назначен в октябре 2020-го). И он был… восьмым министром транспорта Крыма с 2014 года. Удивительная ротация кадров, которая свидетельствует то ли о некомпетентности чиновников на полуострове, то ли о короткой «скамейке запасных» в Крыму.