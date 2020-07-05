Очередная жизненная история от севастопольского «Добровольца»: семеро по лавкам

Очередной тревожный сигнал активисты севастопольского «Добровольца» получили из соцсетей.

Каждый выезд — своя история, свои ощущения и эмоции… Обычно это какое-то удовлетворение, радость от того, что принесли пользу. Сегодня всё неоднозначно. Сложная ситуация — семеро деток, нет кормильца, далеко не самые лучшие условия проживания… Семь детей и мама… И ещё собака… И ещё в одной квартире с родствеником и его женой… И ещё в газифицированном многоквартирном доме, но без газа… И ещё много чего, — рассказывает лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков.

Тот случай, когда не то что разовой, а и постоянной благотворительной помощью всех проблем в одночасье не решить.

Итак: в квартире, где проживают взрослые и семеро малышей, газифицированного дома нет газа. Это потянуло за собой клубок проблем, название которому – безнадёга.

Квартира, полученная в далёкие времена, так и осталась не приватизированной. Тех, кто получили, уже и в живых нет. Остались дети, внуки и правнуки. И заплелось всё житьё-бытьё у людей с разными привычками, взглядами на жизнь, да и с самим образом жизни. И судьбы стали заложниками этих пары-тройки десятков квадратных метров, где конфликты и взаимные упрёки уже много лет ведут уж точно не к развитию. Принимать чью-то сторону нет ни морального права, ни желания. Правда — у каждого своя. Единственное, чего хочется — помочь деткам. А взрослые… Взрослые — сами кузнецы своего счастья. Жаль только, что в кузне этой малышня, как правило, между молотом и наковальней. Слушая историю о злом соседе — родном дяде, казался справедливым гнев многодетной мамы. И, конечно же, сразу направились к нему за разъяснениями. А здесь — другая правда, своя… И выхода нет, — говорит сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Она признается, возвращались молча, однозначно сделали хорошее дело — помогли детям. Но, ощущение безнадёжности отогнать не получилось. А кто поможет этим взрослым? Никто, кроме них самих. Но очень похоже, что так и будет влачиться жизнь в этом маленьком мирке. Как сейчас модно говорить: «Такое»…

Больше фото (в основном, с детьми, проживающими в этой квартире) — на странице ОД «Доброволец» в Facebook .