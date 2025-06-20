Очередная афёра в Крыму: мошенник похитили у двух пенсионерок более полумиллиона рублей

Так 80-летней жительнице Бахчисарайского района сообщили, что ее дочь попала в дорожную аварию и срочно нуждается в финансовой помощи. Уверенная в том, что помогает близкому человеку, пенсионерка передала приехавшему к ней мужчине 340 тысяч рублей. По такой же схеме курьер получил от 72-летней женщины из Джанкойского района 180 тысяч рублей. Жертвы мошенников запомнили автомобиль, на котором передвигался посыльный за деньгами и передали приметы сотрудникам полиции. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции уже на следующий день подозреваемый был задержан. По словам ялтинца, используя мессенджер «Телеграм», он получил предложение о незаконном заработке в качестве курьера. Все денежные средства, переданные пожилыми женщинами, были переведены на счета неустановленного лица, а 10 тысяч рублей подозреваемый оставил себе в качестве вознаграждения за выполнение преступных действий, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.