Очередная индексация: кому из россиян добавят денег в 2025 году

Пенсии работающим пенсионерам в России намерены повышать с 1 февраля 2025 года, а всего эта форма социальной поддержки коснется 7,8 миллиона россиян. Такие данные привел во вторник, 11 июня, на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин. По его словам, процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и быть максимально удобным для людей. «Парламентская газета» рассказывает, каким еще категориям граждан и когда добавят денег в 2025 году.

Страховые и социальные пенсии

Согласно информации, опубликованной на сайте Госдумы, в 2025 году в бюджете Соцфонда ожидается профицит в размере 120 миллиардов рублей. Отсюда следует, что целый ряд социальных выплат будет проиндексирован.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5 процента. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5 процента и с 1 апреля 2025-го — на 2,2 процента. Таким образом, общая прибавка составит 7,6 процента. При этом нужно учитывать, что это пока что лишь предварительные расчеты, окончательные суммы индексации будут утверждаться позже — ориентировочно в конце 2024 года.

Пособия по инвалидности и заслугам

Увеличатся также пособия, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Предполагается, что в 2025 году их повысят на 4,5 процента, а в 2026-м — на 4 процента ровно.

Выплаты по временной нетрудоспособности

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд, индексация в 2025 году затронет также выплаты по больничному. Так, в 2025 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, которую сможет получать человек, составит свыше 5600 рублей. Для сравнения — в 2024 году эта сумма составляет чуть больше четырех тысяч, а в сравнении с 2023 годом рост произойдет почти в два раза. Увеличится и размер пособия по беременности и родам — за 140 дней отпуска женщинам будут полагаться 794 355 рублей. А максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет до 68 995 рублей.

Пенсии работающих пенсионеров

В 2025 году повышение выплат грядет и для работающих пенсионеров — им наконец-то возобновят индексацию пенсий. Ее отменили еще в декабре 2015 года, когда страна переживала кризис, цены на нефть падали, а ВВП снижался. С тех пор в Госдуме и Совфеде неоднократно поднимали вопрос о возвращении индексации, но дело не двигалось с мертвой точки. Наконец решение проблемы нашлось: как объявил в минувшую пятницу, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин, с 2025 года, спустя десять лет, индексация вернется. Сколько она составит, пока не известно: соответствующий законопроект по поручению президента еще только предстоит принять. Как сообщила на ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова, на индексацию потребуется как минимум 100 миллиардов рублей.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что возвращение индексации, помимо прочего, несет в себе еще и мощный макроэкономический эффект.

Это позволит удовлетворить потребности рынка труда, повысить покупательную способность населения и обеспечить возврат денег в бюджет, — подчеркнул парламентарий. — На мой взгляд, подобное решение имеет одни только плюсы и его можно только приветствовать.

Минимальный размер оплаты труда

Помимо всего прочего, в 2025 году вырастет и минимальный размер оплаты труда — об этом в минувший понедельник, 10 июня, сообщил Михаил Мишустин. Индексация составит 15 процентов, а общий размер МРОТ таким образом превысит 22 тысячи рублей в месяц.

Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя, — цитируют Мишустина «Известия».

Зарплаты врачей и учителей

В 2025 году по-новому начнут также выплачивать зарплаты бюджетникам. Как заявлял на пленарном заседании Госдумы в мае министр труда и социальной защиты Антон Котяков, для этого ведомство разработает пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда. На первой стадии в него войдут работники сферы образования и здравоохранения. Подробностей о проекте пока нет, однако, по словам Котякова, он послужит продолжением последовательной работы по увеличению минимального размера оплаты труда.

Для роста трудовых доходов продолжим последовательную работу по увеличению минимального размера оплаты труда. До конца года выработаем параметры пилота по отраслевым системам оплаты труда для таких отраслей, как образование и здравоохранение. С 2027 года такие системы будут распространены на всех работников указанных категорий, — сказал министр.

Доходы госслужащих

Есть вероятность, что с 2025 года также вырастут зарплаты некоторых категорий госслужащих: судей, прокуроров, следователей, а также помощников депутатов и сенаторов. Дело в том, что в 2025 году истекает срок приостановки индексации этих выплат, установленный законом, который в ноябре 2023 года подписал президент Владимир Путин. Однако официально на этот счет никаких сообщений пока что не поступало.

Материнский капитал

Материнский капитал, согласно бюджету на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, также вырастет — в 2025 году на него выделено 694,2 миллиарда рублей. Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей.

Зарплаты и пенсии военнослужащих

В 2025 году должны вырасти также доходы военных — основное денежное довольствие, а также пенсии, которые рассчитываются исходя из его размера. Традиционно индексация проводится осенью на процент не менее прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете, — на 2025 год он равняется четырем процентам.

источник: «Парламентская газета»