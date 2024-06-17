Очередная партия БМП-3 ушла в российские войска

Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил в войска новую партию БМП-3. Машины получили штатные комплекты дополнительной защиты.

БМП-3 оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также «Накидками» – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, например тепловизоров. Кроме того, «тройки» оснащены комплектами защиты верхней полусферы. Решения повысили боевую живучесть БМП-3.

Ростех производит широкую линейку современной бронированной техники. Это основные боевые танки, самоходные артиллерийские орудия и боевые машины пехоты. Сегодня Курганмашзавод передал Министерству обороны очередную партию БМП-3 со штатными комплектами дополнительной защиты. Такая техника особенно востребована в зоне СВО. Помимо поставок новых машин, Курганмашзавод значительно опережает график капитального ремонта БМП-3, а также десантных машин БМД-4М. Выполнение гособоронзаказа для нас – приоритетная задача, – заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех