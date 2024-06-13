Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Состоялась очередная (о предыдущей — ЗДЕСЬ) выездная рабочая встреча сотрудников администрации Симферополя с рыночными предпринимателями по вопросам легализации труда. На этот раз с теми, кто торгует непродовольственными товарами на рынке «Центральный».

Продавцов не отрывали от работы, не собирали в каком-то отдельном месте «для лекции». Чиновники «пошли в народ» и прямо у прилавков «бутиков» разъясняли азы трудового законодательства и раздавали тематические буклеты в надежде на сознательность бизнеса…

Как сообщили в администрации крымской столицы, в рамках рабочей встречи проведена информационно-разъяснительная работа с 114 предпринимателями и наемными работниками по вопросам профилактики теневой занятости, легализации наемного труда и соблюдения трудового законодательства.

Основная цель подобных мероприятий – объяснить предпринимателям и наемным работникам важность оформления трудовых отношений и своевременной выплаты заработной платы, разъяснить типичные ошибки, которые порой допускают предприниматели, оформляя работников, разъяснить последствия теневой и нелегальной занятости как для самих работников, так и для работодателей, — рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова.

Напоминаем, что в администрации города Симферополя организована работа телефона «горячей линии» +7 978 143-52-42 по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы.

Фото: администрация Симферополя.