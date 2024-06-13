Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда
актуально в республике
Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Бизнес 12:38 13.06.2024

Состоялась очередная (о предыдущей — ЗДЕСЬ) выездная рабочая встреча сотрудников администрации Симферополя с рыночными предпринимателями по вопросам легализации труда. На этот раз с теми, кто торгует непродовольственными товарами на рынке «Центральный».

Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Продавцов не отрывали от работы, не собирали в каком-то отдельном месте «для лекции». Чиновники «пошли в народ» и прямо у прилавков «бутиков» разъясняли азы трудового законодательства и раздавали тематические буклеты в надежде на сознательность бизнеса…

Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Как сообщили в администрации крымской столицы, в рамках рабочей встречи проведена информационно-разъяснительная работа с 114 предпринимателями и наемными работниками по вопросам профилактики теневой занятости, легализации наемного труда и соблюдения трудового законодательства.

Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Основная цель подобных мероприятий – объяснить предпринимателям и наемным работникам важность оформления трудовых отношений и своевременной выплаты заработной платы, разъяснить типичные ошибки, которые порой допускают предприниматели, оформляя работников, разъяснить последствия теневой и нелегальной занятости как для самих работников, так и для работодателей, — рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова.

Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Напоминаем, что в администрации города Симферополя организована работа телефона «горячей линии» +7 978 143-52-42 по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы.

Очередная встреча властей Симферополя с рыночными предпринимателями. Тема – легализация труда

Фото: администрация Симферополя.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.