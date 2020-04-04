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Очередное безумие: находившийся под наблюдением врачей пациент пытался сбежать из Крыма на Украину

Очередное безумие: находившийся под наблюдением врачей пациент пытался сбежать из Крыма на Украину

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:48 04.04.2020

В Крыму, на границе с Украиной задержан гражданин, который должен был находиться в режиме самоизоляции. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. На что рассчитывал гражданин, «прорываясь» с ЮБК на границу, непонятно. Он изолирован.

Необходимо ускорить развертывание обсерватора в Ялте, поскольку вчера на пункте пропуска на государственной границе был задержан еще один гражданин, нарушивший режим самоизоляции. Был составлен протокол, согласно изменениям, внесенным в административный кодекс, и он помещен в обсерватор, — рассказала Наталья Пеньковская.

По ее словам,  еще два обсерватора (ялтинский и керченский) должны быть развернуты в ближайшее время.

Отметим, что попытка «побега на Украину» в условиях коронавируса – не первая. Ранее на границе точно так же попались еще три гражданина.

Всего, за последние сутки под наблюдение (с подозрением на инфекцию) взяты 82 человека. Всего под меднаблюдением находится более 3 тысяч человек. В обсерваторе (евпаторийском) – 15 человек. С COVID-19  — 16 человек (было 18, выписаны двое).

Очередное безумие: находившийся под наблюдением врачей пациент пытался сбежать из Крыма на Украину

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