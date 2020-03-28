Слабоумие и отвага. Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались «вырваться» на Украину

На границе с Украиной задержаны трое крымчан – граждан России. По официальной информации оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, все они сознательно нарушили предписания о самоизоляции и пытались выехать в соседнее государство.

Вчера были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее, за два, за три дня до этого вручали соответствующее предписание на самоизоляцию. Поэтому проводился целый комплекс мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора и сотрудниками органов внутренних дел для их локализации и последующего принятия решения в рамках закона, – сообщил начальник Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю Сергей Станкевич.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал правоохранителей изолировать несознательных граждан в «обсервер» (КПЗ) МВД, вплоть до ареста на 15 суток. Полиция пообещала отреагировать жестко. Тех, кто не соблюдает режим самоизоляции, к этому принудят по закону.

По словам главы Межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, такие меры должны «остудить «горячие головы«, которые могут попытаться повторить «подвиг» и нарушить режим самоизоляции.