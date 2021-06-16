Очередное штормовое предупреждение объявлено в Крыму: ожидаются ливни, грозы, град

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 16-17 июня.
В связи с образованием циклона во второй половине дня и до конца суток 16 июня, в течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град, шквал 17-22 м/с, — отметили в чрезвычайном ведомстве.
В связи со складывающейся обстановкой МЧС Крыма предупреждает:
При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
— ограничить выход в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.
Подробно о погоде на полуострове —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..