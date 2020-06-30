Очередной авиаперехват вблизи Черноморских границ России

Самолеты ВМС и ВВС США в понедельник провели очередные многочасовые разведывательные полеты вблизи Черноморских границ России, следует из мониторинговых данных PlaneRadar .

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал к юго-западу от Крыма на удалении примерно 70-80 км от побережья. Затем американский морской разведчик совершил пролет вдоль южного побережья Крыма в направлении Новороссийска. На обратном пути он приближался к Севастополю на расстояние около 34 км. Полет вблизи российских рубежей продолжался не менее трех часов.

Вслед за ним к Крыму подлетел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он выполнял задание на более близком расстоянии от берега — 47-65 км. Маршрут полета самолета радиоэлектронной разведки проходил от юго-запада Крыма до Туапсе в Краснодарском крае. Перед подлетом к российским рубежам он был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135T для увеличения продолжительности полета.

В понедельник над Черным морем был также зафиксирован полет стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk, который направлялся в воздушное пространство Грузии. В ходе аналогичного полета 26 июня американский дальний дрон совершил пролеты вблизи границ России на Кавказе, Абхазии и Южной Осетии, уточняет «Интерфакс» .

Самолеты Южного военного округа взяли всех непрошенных гостей на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27. Отмечается, что американские военные самолеты государственную границу не нарушили.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств, — сообщили в Национальном центре управления обороной.

Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, на перехват поднимался российский истребитель дежурных сил ПВО Су-30.

Отметим, что российское оборонное ведомство неоднократно обращало внимание на активность американских разведчиков и призывало Пентагон воздержаться от подобных полетов.

Скриншоты: PlaneRadar.