Очередной капремонт в Севастополе: добрались до развязки в районе 5-го км Балаклавского шоссе («Огурец»)

К капитальному ремонту транспортной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе («Огурец») приступят в январе-феврале 2022 года. Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.
— Контракт на СМР заключен, аванс выдан, планируем в январе-феврале приступить к активной фазе строительства, — цитирует П.Иено «Севастопольская газета».
Напомним, что реконструкция запланирована в рамках ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Правда, ранее начать работы предполагалось в сентябре.
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