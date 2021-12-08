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Очередной капремонт в Севастополе: добрались до развязки в районе 5-го км Балаклавского шоссе («Огурец»)
иллюстрация: "Севастопольская газета"

Очередной капремонт в Севастополе: добрались до развязки в районе 5-го км Балаклавского шоссе («Огурец»)

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:43 08.12.2021

К капитальному ремонту транспортной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе («Огурец») приступят в январе-феврале 2022 года. Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

— Контракт на СМР заключен, аванс выдан, планируем в январе-феврале приступить к активной фазе строительства, — цитирует П.Иено «Севастопольская газета».

Напомним, что реконструкция запланирована в рамках ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Правда, ранее начать работы предполагалось в сентябре.

Очередной капремонт в Севастополе: добрались до развязки в районе 5-го км Балаклавского шоссе («Огурец»)

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