Очередной капремонт в Севастополе: добрались до развязки в районе 5-го км Балаклавского шоссе («Огурец»)

К капитальному ремонту транспортной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе («Огурец») приступят в январе-феврале 2022 года. Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.