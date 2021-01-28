Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Очередной «незваный гость» в Черном море — американский ракетный эсминец «Porter»

crimeapress_news

реклама в крыму
Очередной «незваный гость» в Черном море - американский ракетный эсминец «Porter»
Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Очередной «незваный гость» в Черном море — американский ракетный эсминец «Porter»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:50 28.01.2021

Американский ракетный эсминец «Porter» зашел в Черное море для участия в учениях «по поддержанию морской безопасности в регионе». Об этом в четверг сообщило посольство США в Киеве.

Корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО, — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями «незваного гостя».

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря, — рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, 23 января в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук».

Очередной «незваный гость» в Черном море - американский ракетный эсминец «Porter»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.