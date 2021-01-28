Очередной «незваный гость» в Черном море — американский ракетный эсминец «Porter»

Американский ракетный эсминец «Porter» зашел в Черное море для участия в учениях «по поддержанию морской безопасности в регионе». Об этом в четверг сообщило посольство США в Киеве.

Корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО, — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями «незваного гостя».

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря, — рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, 23 января в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук».