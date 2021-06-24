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Очередной обвал грунта в районе Немецкой балки на Северной стороне Севастополя

Очередной обвал грунта в районе Немецкой балки на Северной стороне Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:08 24.06.2021

22 июня, в 19:00 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты поступило сообщение об обвале грунта в Немецкой балке Нахимовского района Севастополя.

Сотрудники пожарно-спасательной части «Орловка» № 14 Центра гражданской защиты г. Севастополя провели разведку на обвалоопасном участке и установили аварийное защитное ограждение, — сообщили в правительстве Севастополя.

Очередной обвал грунта в районе Немецкой балки на Северной стороне Севастополя

 

К счастью, в этом месте нет пляжей. Не было в момент обвала и «дикарей» на побережье. Подобные происшествия здесь не редкость. В год пласты берега сползают с высоты 20 метров в море до 5-6 раз.

Очередной обвал грунта в районе Немецкой балки на Северной стороне Севастополя

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