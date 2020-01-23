Очередной рейд севастопольского «Добровольца»: в зоне особого внимания «Особые дети»

В Балаклаве прошел очередной рейд в рамках программы «Продовольственное обеспечение» севастопольского «Добровольца». Активисты побывали в гостях у членов организации «Особые дети» (руководитель СРООО «Особые дети» Аида Менанова).

С этим прекрасным сообществом нас связывают годы сотрудничества и искренней дружбы. «Особые дети» — самая драгоценная организация в составе «Добровольца», — рассказывает сопредседатель, координатор Общественного Движения Елена Солдатова. — Невероятные мамочки особых деток, объединившись, выросли в сильную своим добром и духом структуру, которая способна вернуть к жизни родителей, которых грозные диагнозы малышей бросают в бездну отчаяния… Добра и процветания вам, дорогие сильные мамы и папы, мы счастливы быть рядом.

Лидер «Добровольца», балаклавский депутат, член регионального политсовета партии «Единая России» Дмитрий Голиков не скрывает эмоций:

После посещения «Особых детей» у меня в голове крутится одна и та же мысль — улыбки этих детишек будут до тех пор, пока есть их мамы… И даже когда эти ребята вырастут, они останутся детьми… Особые мамы, мы с вами.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».