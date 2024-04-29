Очередной нарушитель ПДД в Крыму наказан после публикации видео нарушения в соцсетях

Очередное видео грубого нарушения ПДД на дороге в Крыму – и очередной нарушитель скоро станет пешеходом. В социальной сети пользователь пожаловался на водителя автомобиля ВАЗ-21104, который грубо нарушил Правила дорожного движения, совершив обгон автомобиля в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», при этом выехав на полосу, предназначенную для встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции Нижнегорского района оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 44-летний местный житель.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, — сообщили в МВД по РК.