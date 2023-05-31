Очередной «ржавый арсенал» ликвидировали на востоке Крыма. Шутки шутками, но если бы все это рвануло…

31 мая в Ленинском районе Крыма пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. На фото видно, что был найден настоящий мини-арсенал. Да, боеприпасы ржавые, пролежавшие в крымской земле свыше 70 лет… но все еще опасные. Страшно предположить, если бы все эти гранаты и снаряды нашли охочие до приключений мальчишки.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: 20 76-миллиметровых артиллерийских снарядов, минометные мины ММ-80, ММ-50-4, свыше трех десятков ручных гранат, стрелковые боеприпасы.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Крымские спасатели напоминают правила действий при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные:

— при производстве земляных или других работ немедленно остановиться или прекратить выполняемую работу;

— быстро и осторожно отойти от предмета на безопасное расстояние;

— предупредить окружающих об опасной находке;

— оградить или другим способом исключить случайный доступ в опасную зону посторонних людей до прибытия официальных лиц;

— немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону «102») и в МЧС (по телефонам «101» или «112»);

— по возможности дождаться прибытия официальных лиц и указать им местонахождения взрывоопасного предмета.

Запрещается:

— подходить, трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места;

— брать в руки, наносить по ним удары, принимать попытки к разборке;

— переносить или перекатывать их с места на место;

— предпринимать попытки обезвредить или извлечь их из земли;

— обрывать или тянуть отходящие от них проволочки или провода.

Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий. (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

С тегами: МЧС России в Крыму