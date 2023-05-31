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Очередной «ржавый арсенал» ликвидировали на востоке Крыма. Шутки шутками, но если бы все это рвануло…

Очередной «ржавый арсенал» ликвидировали на востоке Крыма. Шутки шутками, но если бы все это рвануло…

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:28 31.05.2023

31 мая в Ленинском районе Крыма пиротехники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. На фото видно, что был найден настоящий мини-арсенал. Да, боеприпасы ржавые, пролежавшие в крымской земле свыше 70 лет… но все еще опасные. Страшно предположить, если бы все эти гранаты и снаряды нашли охочие до приключений мальчишки.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: 20 76-миллиметровых артиллерийских снарядов, минометные мины ММ-80, ММ-50-4, свыше трех десятков ручных гранат, стрелковые боеприпасы.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Крымские спасатели напоминают правила действий при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные:

 — при производстве земляных или других работ немедленно остановиться или прекратить выполняемую работу;

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 — быстро и осторожно отойти от предмета на безопасное расстояние;

 — предупредить окружающих об опасной находке;

 — оградить или другим способом исключить случайный доступ в опасную зону посторонних людей до прибытия официальных лиц;

 — немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону «102») и в МЧС (по телефонам «101» или «112»);

 — по возможности дождаться прибытия официальных лиц и указать им местонахождения взрывоопасного предмета.

 Запрещается:

 — подходить, трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места;

 — брать в руки, наносить по ним удары, принимать попытки к разборке;

 — переносить или перекатывать их с места на место;

 — предпринимать попытки обезвредить или извлечь их из земли;

 — обрывать или тянуть отходящие от них проволочки или провода.

Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий. (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

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