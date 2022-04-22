Очередной удар «Калибрами» по объектам инфраструктуры ВСУ нанес корабль Черноморского флота

В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины, — сообщили в Минобороны РФ и показали видео пуска ракет.

Что именно «откалибровали» моряки-черноморцы, стало ясно в ходе очередного брифинга в оборонном ведомстве.

В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новосёлка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300». В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.