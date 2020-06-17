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Очередную наркоплантацию ликвидировали в Крыму. «Агрономам» грозит серьезное наказание

Очередную наркоплантацию ликвидировали в Крыму. «Агрономам» грозит серьезное наказание

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:48 17.06.2020

В Крыму (в Кировском районе) сотрудники полиции ликвидировали наркоплантацию.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали организованную группу лиц, подозреваемых в преднамеренном культивировании наркосодержащих растений. Стражами порядка установлено, что трое молодых людей, распределив роли, создали устойчивую организованную группу, которая специализировалась на выращивании побегов конопли. Полученное сырье после переработки и измельчения предназначалось для последующего сбыта, — сообщили в МВД по РК.

Очередную наркоплантацию ликвидировали в Крыму. «Агрономам» грозит серьезное наказание

Как выяснили оперативники, молодой мужчина предложил двум своим приятелям заняться посадкой и культивированием конопли, подыскав подходящие участки в труднодоступной лесистой местности. На склонах гор, в заранее подготовленные углубления в разных местах, скрытых от людских глаз природной растительностью, был завезен чернозем и устроена наркоплантация. Для организации криминального бизнеса подозреваемый закупил семена высокопродуктивных сортов наркосодержащих растений, приспособления для их выращивания, обработки, удобрения и полива.

Очередную наркоплантацию ликвидировали в Крыму. «Агрономам» грозит серьезное наказание

Злоумышленники задержаны с поличным на месте преступления. В специально сформированных лунках на двух разных площадках сотрудниками полиции обнаружены более 70 кустов конопли. Общая масса изъятых наркосодержащих растений составила несколько килограммов.

Материалы, собранные сотрудниками полиции, направлены в следственные органы. Согласно санкции  ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, — уточнили в МВД по РК.

Очередную наркоплантацию ликвидировали в Крыму. «Агрономам» грозит серьезное наказание

Фото: МВД по РК.

Очередную наркоплантацию ликвидировали в Крыму. «Агрономам» грозит серьезное наказание

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