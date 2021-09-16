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Очередные суточные «за двести» случаев заражения COVID-19 в Крыму
Фото: geralt, pixabay.com

Очередные суточные «за двести» случаев заражения COVID-19 в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:50 16.09.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 232 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 180 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 926 человек.

Общее число заболевших – 74 955. Количество выздоровевших за сутки составляет 280 человек, выздоровевших за весь период – 64 623 человека. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 14 человек (общее число умерших – 2 412).

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 4 677 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2 529.

Очередные суточные «за двести» случаев заражения COVID-19 в Крыму

Очередные суточные «за двести» случаев заражения COVID-19 в Крыму

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