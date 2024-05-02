Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 02.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). После освобождения Очеретино, Новокалинова и Керамика передовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в Архангельское, продолжая наступление от Авдеевки. Бойцы ЦВО прорвали оборону ВСУ и фактически разгромили противника, взяв большую часть посёлка под контроль. Продолжается зачистка и добивание разрозненных групп ВСУ на окраинах. Противник еще остается в северной и северо-западной части Архангельского. Основная линия обороны находится уже западнее Архангельского. Переход поселка под контроль ВС РФ дело относительно недолгого времени.
Украинские военные аналитики признают новые продвижения наших войск;
- «На Покровском направлении российские войска взяли село́ Новокалиново и посёлок Керамик, продвинувшись на участке шириной до 5.2 км на глубину до 1.4 км.
- Восточнее посёлка Новоалександровка ВС РФ продвинулись вдоль двух лесополос в северном направлении на участке шириной до 900 м на глубину до 630 метров.
- Западнее Соловьёво россияне продолжают атаки в направлении балки Самойлова».
В Нетайлово продолжаются бои в восточной части села. В посёлке Уманское без изменений. Идут бои у юго-восточных окраин. Соловьево — ВС РФ расширяют зону контроля на юго-запад и на запад. Очеретино. Продолжается зачистка северных окраин поселка и идёт наступление на запад в продвижении к Новоалександровке и Соколу. До обоих н.п. менее километра. В н.п. Архангельское бои шли на ближних подступах, к вчерашнему вечеру ВС РФ зашли в сам поселок. Керамик и Новокалиново — фактически, оба н.п. перешли под контроль российских войск, там продолжается зачистка. Бердычи. После отхода противника из Бердычей, идет продвижение на запад, как и со стороны Семеновки. Фронт отодвинулся от поселков.
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Карта боевых действий СВО 02.05.24 (динамика)
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Обстановка на фронтах по состоянию на 02.05.24
В первой половине ночи ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Одессе и Харькове. В результате удара по цели в Одессе возник мощный пожар, противник заявил о поражении сортировочного депо Новой почты, которая используется для решения логистических задач ВСУ.
На Херсонском направлении без изменений. Враг наращивает удары кассетными артиллерийскими боеприпасами в районе Крынок, активно применяет дроны на всем участке фронта. Зажигательными боеприпасами поджигает лесные массивы на нашем берегу.
На Запорожском фронте несмотря на заявления ряда уважаемых источников и прошедшие по военной линии доклады о взятии Работино, за населенный пункт продолжаются тяжелые бои. Минобороны при этом также не сообщало об освобождении села. Идут бои северо-западнее Вербового, враг активно минирует местность, замедляя продвижение наших войск.
На Времевском направлении сообщают о продвижении ВС России в районе Урожайного. Наши передовые подразделения закрепляются в южной части села. По тылам противника в районе Макаровки наносятся удары ФАБ с УМПК.
Несмотря на бои западнее Новомихайловки на Южно-Донецком направлении, наша информация о занятии ВС России Парасковиевки пока также оказалась поспешной. С утра в ходе боестолкновения на подступах нашим подразделениям не удалось продвинуться и закрепиться. Враг обороняется FPV-дронами. В Красногоровке продолжаются бои в центральной части села у огнеупорного завода.
На юге Покровского направления ВС России продвигаются в Нетайлово и срезают выступ фронта по линии Первомайское-Невельское. На Очеретинском выступе вчера ВС России броском ворвались в Архангельское, расширяется зона контроля у Соловьево и на северо-запад от Очеретино.
На направлении на Часов Яр идет охват восточного микрорайона с юга, ВС России вышли к водоканалу Северский Донец – Донбасс.
Очеретино — Авдеевка: сожжённый Abrams.
Американский бронированный зверь и другая бронетехника уничтожены бойцами группировки войск «Центр» в районе н.п. Бердычи под Авдеевкой.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23673 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15898 танков и других боевых бронированных машин, 1277 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21441 единица специальной военной автомобильной техники.
Что говорит противник (Очеретино — Авдеевка)
Обученная НАТО 47-я мехбригада ВСУ понесла огромные потери в солдатах, 40 МБП Bradley и 5 танков Abrams, — Forbes
Когда оборона рухнула у села Очеретино к западу от Авдеевки более недели назад, Киев сделал то, что обычно делает в кризис. Он развернул 47-ю механизированную — “аварийную бригаду”, обучаемую инструкторами НАТО и оснащенную танками Abrams, БМП Bradley и САУ М-109. 47-я ОМБр не смогла помешать российской 30-й мотострелковой бригаде взять Очеретино на прошлой неделе и углубить 5-мильный выступ, как нож вонзившийся в украинскую территорию.
И цена для 2000 солдат 47-й бригады была огромной. Она находилась в процессе отвода с фронта, когда 30-я ОМсБр ЦВО атаковала. Тактическая группировка войск ВСУ «Донецк» приказала 47-й развернуться и вернуться в бой, где та понесла огромные потери.
Скоро Армия России войдёт в Часов Яр: она подходит к городу с юга, — BILD
▪️ При наступлении на Часов Яр российская армия использует тактику двойного удара, ранее сообщал военный эксперт BILD Юлиан Рёпке. ВС РФ напрямую атакуют микрорайон «Канал» на востоке города, а также обходят его с севера и с юга через сёла Богдановка и Ивановское (Красное). В центре и на севере ВСУ держат оборону.
▪️ Теперь же на южном фланге ВС РФ удалось перейти канал Северский Донец — Донбасс и продвинуться в направлении города.
— «Российские силы форсировали канал в Часов Яре в 1 км юго-восточнее города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга», — пишет Рёпке.
В Германии подожгли дом главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия Украине — Bild
Местная полиция обнаружила манифест на одном из антиглобалистких форумов, где неизвестные признались в содеянном. Они обвиняют компанию в накапливании старых танков, которые могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами с огромной прибылью». Rheinmetall убивает людей в национальном масштабе, говорят поджигатели.
Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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