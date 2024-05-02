Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 02.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). После освобождения Очеретино, Новокалинова и Керамика передовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в Архангельское, продолжая наступление от Авдеевки. Бойцы ЦВО прорвали оборону ВСУ и фактически разгромили противника, взяв большую часть посёлка под контроль. Продолжается зачистка и добивание разрозненных групп ВСУ на окраинах. Противник еще остается в северной и северо-западной части Архангельского. Основная линия обороны находится уже западнее Архангельского. Переход поселка под контроль ВС РФ дело относительно недолгого времени.

Украинские военные аналитики признают новые продвижения наших войск;

«На Покровском направлении российские войска взяли село́ Новокалиново и посёлок Керамик, продвинувшись на участке шириной до 5.2 км на глубину до 1.4 км.

Восточнее посёлка Новоалександровка ВС РФ продвинулись вдоль двух лесополос в северном направлении на участке шириной до 900 м на глубину до 630 метров.

Западнее Соловьёво россияне продолжают атаки в направлении балки Самойлова».

В Нетайлово продолжаются бои в восточной части села. В посёлке Уманское без изменений. Идут бои у юго-восточных окраин. Соловьево — ВС РФ расширяют зону контроля на юго-запад и на запад. Очеретино. Продолжается зачистка северных окраин поселка и идёт наступление на запад в продвижении к Новоалександровке и Соколу. До обоих н.п. менее километра. В н.п. Архангельское бои шли на ближних подступах, к вчерашнему вечеру ВС РФ зашли в сам поселок. Керамик и Новокалиново — фактически, оба н.п. перешли под контроль российских войск, там продолжается зачистка. Бердычи. После отхода противника из Бердычей, идет продвижение на запад, как и со стороны Семеновки. Фронт отодвинулся от поселков.

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Карта боевых действий СВО 02.05.24 (динамика)

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Обстановка на фронтах по состоянию на 02.05.24

В первой половине ночи ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Одессе и Харькове. В результате удара по цели в Одессе возник мощный пожар, противник заявил о поражении сортировочного депо Новой почты, которая используется для решения логистических задач ВСУ.

На Херсонском направлении без изменений. Враг наращивает удары кассетными артиллерийскими боеприпасами в районе Крынок, активно применяет дроны на всем участке фронта. Зажигательными боеприпасами поджигает лесные массивы на нашем берегу.

На Запорожском фронте несмотря на заявления ряда уважаемых источников и прошедшие по военной линии доклады о взятии Работино, за населенный пункт продолжаются тяжелые бои. Минобороны при этом также не сообщало об освобождении села. Идут бои северо-западнее Вербового, враг активно минирует местность, замедляя продвижение наших войск.

На Времевском направлении сообщают о продвижении ВС России в районе Урожайного. Наши передовые подразделения закрепляются в южной части села. По тылам противника в районе Макаровки наносятся удары ФАБ с УМПК.

Несмотря на бои западнее Новомихайловки на Южно-Донецком направлении, наша информация о занятии ВС России Парасковиевки пока также оказалась поспешной. С утра в ходе боестолкновения на подступах нашим подразделениям не удалось продвинуться и закрепиться. Враг обороняется FPV-дронами. В Красногоровке продолжаются бои в центральной части села у огнеупорного завода.

На юге Покровского направления ВС России продвигаются в Нетайлово и срезают выступ фронта по линии Первомайское-Невельское. На Очеретинском выступе вчера ВС России броском ворвались в Архангельское, расширяется зона контроля у Соловьево и на северо-запад от Очеретино.

На направлении на Часов Яр идет охват восточного микрорайона с юга, ВС России вышли к водоканалу Северский Донец – Донбасс.

Очеретино — Авдеевка: сожжённый Abrams.

Американский бронированный зверь и другая бронетехника уничтожены бойцами группировки войск «Центр» в районе н.п. Бердычи под Авдеевкой.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 02 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая И Купянск Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Кисловка Харьковской области. Противник потерял свыше 150-ти военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона», а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики. Узнайте больше: Авдеевка. Обстановка на 27.04.24. Карта боевых действий Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрабатрейной борьбы поражены: 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов. ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «PzH 2000» производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 пр ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 и 155 мм гаубица М198 производства США. ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля и 105 мм орудие М119 производства США. ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах. ▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ураган».

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23673 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15898 танков и других боевых бронированных машин, 1277 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21441 единица специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник (Очеретино — Авдеевка)

Обученная НАТО 47-я мехбригада ВСУ понесла огромные потери в солдатах, 40 МБП Bradley и 5 танков Abrams, — Forbes

Когда оборона рухнула у села Очеретино к западу от Авдеевки более недели назад, Киев сделал то, что обычно делает в кризис. Он развернул 47-ю механизированную — “аварийную бригаду”, обучаемую инструкторами НАТО и оснащенную танками Abrams, БМП Bradley и САУ М-109. 47-я ОМБр не смогла помешать российской 30-й мотострелковой бригаде взять Очеретино на прошлой неделе и углубить 5-мильный выступ, как нож вонзившийся в украинскую территорию.

И цена для 2000 солдат 47-й бригады была огромной. Она находилась в процессе отвода с фронта, когда 30-я ОМсБр ЦВО атаковала. Тактическая группировка войск ВСУ «Донецк» приказала 47-й развернуться и вернуться в бой, где та понесла огромные потери.

Скоро Армия России войдёт в Часов Яр: она подходит к городу с юга, — BILD

▪️ При наступлении на Часов Яр российская армия использует тактику двойного удара, ранее сообщал военный эксперт BILD Юлиан Рёпке. ВС РФ напрямую атакуют микрорайон «Канал» на востоке города, а также обходят его с севера и с юга через сёла Богдановка и Ивановское (Красное). В центре и на севере ВСУ держат оборону.

▪️ Теперь же на южном фланге ВС РФ удалось перейти канал Северский Донец — Донбасс и продвинуться в направлении города.

— «Российские силы форсировали канал в Часов Яре в 1 км юго-восточнее города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга», — пишет Рёпке.

В Германии подожгли дом главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия Украине — Bild

Местная полиция обнаружила манифест на одном из антиглобалистких форумов, где неизвестные признались в содеянном. Они обвиняют компанию в накапливании старых танков, которые могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами с огромной прибылью». Rheinmetall убивает людей в национальном масштабе, говорят поджигатели.

Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…