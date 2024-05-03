Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 03.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). Армия России продолжает развивать успех с Очеретинского выступа. Занята часть н.п. Архангельское, поступают сообщения о бегстве части подразделений ВСУ из села. Противник опирается на укрепрайон к западу от Архангельского и на Калиново, которое будет следующей целью. Взятие опорника к северу от Очеретино позволит обеспечить полный контроль над северной частью поселка, после чего МО РФ и объявит о его освобождении.

ВС России в боях выравнивают линию фронта фланговыми ударами, что указывает на рост профессионализма наших командиров в боях тактического уровня на указанном направлении. Ведутся атакующие действия в направлении Новоалександровки. Окончательно зачищены Бердычи и идёт обработка вражеских позиции для дальнейшего наступления. Со стороны Соловьево идут атакующие действия в сторону Новопокровского с северного фланга вдоль балки Очеретино.

Противник жалуется, что до сих пор не удается полноценно стабилизировать фронт и ожидает дальнейших проблем на этом участке, так же как и в направлении Новоалександровки к западу от Очеретино.

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Карта боевых действий СВО 03.05.24 (динамика)

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Обстановка на фронтах по состоянию на 03.05.24

На Херсонском направлении ситуация без изменений. Точками напряженности остаются Крынки и район у Антоновского моста, идут встречные действия обеих сторон на островах в пойме р. Днепр. Противник применяет дроны для нанесения ударов и уничтожения вышек связи. В Казачьих Лагерях ВСУ обстрелян гражданский автомобиль, погиб один человек, одна мирная жительница получила осколочные ранения. В Голопристанском округе лесные пожары из-за ударов противника.

На Запорожском фронте встречные бои в Работино. Северо-западнее Вербового ВСУ после массированной артподготовки попытались двумя штурмовыми группами продвинуться вперед и занять наши позиции, но в стрелковом бою были рассеяны и обращены в бегство. Множество ночных FPV-дронов и БПЛА-бомбардировщиков противника типа «Баба Яга» по-прежнему представляют один из основных способов ВСУ нанесения ударов по нашим позициям и минирования местности.

На Времевском направлении ВС России штурмуют Урожайное, закрепившись в южной части села. Ресурсы противника сообщают о 13 атаках наших подразделений за день, ВСУ стараются отбивать занятые позиции. Авиация Армии России наносит удары по ближним тылам противника, срывая ротацию вражеских подразделений и подход подкреплений.

На направлении на Часов Яр ВС России уничтожают технику и позиции противника ударами авиации и артиллерии. Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил, что «падение Часов Яра — вопрос времени». Из города распространяются видео с плачевным состоянием живой силы противника.

Высокий темп боевых действий сохраняется в Кисловке на Купянском направлении и восточнее Тернов на Краснолиманском.

Опорный пункт противник к западу от Авдеевки

Примерно такие опорные пункты встречаются наших войскам наступающим к западу от Авдеевки. По сравнению с авдеевским укрепрайоном, они конечно сильно попроще, но все же представляют для противника возможности цепляться за те или иные позиции.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 03 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 355-ти военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО «Град». ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Узнайте больше: Авдеевка. Обстановка на 27.04.24. Карта боевых действий ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходную пушку «DANA М2» чешского производства, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм гаубицы Д-30. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Пречистовка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три контратаки штурмовых групп 106-й бригады теробороны. Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США. ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США. ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ. Кроме того, поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102-х районах. ▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник (Очеретино — Авдеевка)

Бегство не спасет: В украинском тылу нет оборонительных линий — APN

Нехватка боеприпасов вынуждает ВСУ сдавать одно село за другим. После падения Авдеевки, Украина спешит строить укрепленные бетоном траншеи, окопы, огневые позиции и другие баррикады на линии фронта. Но беспощадные российские обстрелы, нехватка техники и разрушительная бюрократия мешают этому. После развала Советского Союза Украина начала сокращать численность своих военнослужащих: инженерные полки были расформированы, оборудование, в том числе столь необходимые сейчас для укрепления обороны экскаваторы были распроданы. «Мы вступили в войну ни с чем», — говорит военнослужащий инженерных войск Украины.

Россия быстро приспособится к противодействию ракетам ATACMS — Newsweek

«Как мы знаем, россияне могут адаптироваться за очень короткий промежуток времени, у Украины есть до двух месяцев», — заявил советник комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Ступак. Newsweek отмечает, что ни один переданный тип вооружения так и не нарушил стратегический баланс на Украине. Ранее сообщалось, что точность используемых ВСУ американских 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur снизился «с 70% до 6%» из-за работы российских средств РЭБ.

Армия России имеет потенциал для прорывов линии фронта на донецком и харьковском направлениях — Разведка США

Директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что США видят сдвиг «на поле боя на Украине в пользу Москвы». «Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков». Российские войска демонстрируют постепенный прогресс на поле боя, — сказала она на слушаниях в Сенате. США не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации, добавила Хайнс.

Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново — Архангельское

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…