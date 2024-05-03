Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 03.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). Армия России продолжает развивать успех с Очеретинского выступа. Занята часть н.п. Архангельское, поступают сообщения о бегстве части подразделений ВСУ из села. Противник опирается на укрепрайон к западу от Архангельского и на Калиново, которое будет следующей целью. Взятие опорника к северу от Очеретино позволит обеспечить полный контроль над северной частью поселка, после чего МО РФ и объявит о его освобождении.
ВС России в боях выравнивают линию фронта фланговыми ударами, что указывает на рост профессионализма наших командиров в боях тактического уровня на указанном направлении. Ведутся атакующие действия в направлении Новоалександровки. Окончательно зачищены Бердычи и идёт обработка вражеских позиции для дальнейшего наступления. Со стороны Соловьево идут атакующие действия в сторону Новопокровского с северного фланга вдоль балки Очеретино.
Противник жалуется, что до сих пор не удается полноценно стабилизировать фронт и ожидает дальнейших проблем на этом участке, так же как и в направлении Новоалександровки к западу от Очеретино.
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Карта боевых действий СВО 03.05.24 (динамика)
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Обстановка на фронтах по состоянию на 03.05.24
На Херсонском направлении ситуация без изменений. Точками напряженности остаются Крынки и район у Антоновского моста, идут встречные действия обеих сторон на островах в пойме р. Днепр. Противник применяет дроны для нанесения ударов и уничтожения вышек связи. В Казачьих Лагерях ВСУ обстрелян гражданский автомобиль, погиб один человек, одна мирная жительница получила осколочные ранения. В Голопристанском округе лесные пожары из-за ударов противника.
На Запорожском фронте встречные бои в Работино. Северо-западнее Вербового ВСУ после массированной артподготовки попытались двумя штурмовыми группами продвинуться вперед и занять наши позиции, но в стрелковом бою были рассеяны и обращены в бегство. Множество ночных FPV-дронов и БПЛА-бомбардировщиков противника типа «Баба Яга» по-прежнему представляют один из основных способов ВСУ нанесения ударов по нашим позициям и минирования местности.
На Времевском направлении ВС России штурмуют Урожайное, закрепившись в южной части села. Ресурсы противника сообщают о 13 атаках наших подразделений за день, ВСУ стараются отбивать занятые позиции. Авиация Армии России наносит удары по ближним тылам противника, срывая ротацию вражеских подразделений и подход подкреплений.
На направлении на Часов Яр ВС России уничтожают технику и позиции противника ударами авиации и артиллерии. Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил, что «падение Часов Яра — вопрос времени». Из города распространяются видео с плачевным состоянием живой силы противника.
Высокий темп боевых действий сохраняется в Кисловке на Купянском направлении и восточнее Тернов на Краснолиманском.
Опорный пункт противник к западу от Авдеевки
Примерно такие опорные пункты встречаются наших войскам наступающим к западу от Авдеевки. По сравнению с авдеевским укрепрайоном, они конечно сильно попроще, но все же представляют для противника возможности цепляться за те или иные позиции.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.
Что говорит противник (Очеретино — Авдеевка)
Бегство не спасет: В украинском тылу нет оборонительных линий — APN
Нехватка боеприпасов вынуждает ВСУ сдавать одно село за другим. После падения Авдеевки, Украина спешит строить укрепленные бетоном траншеи, окопы, огневые позиции и другие баррикады на линии фронта. Но беспощадные российские обстрелы, нехватка техники и разрушительная бюрократия мешают этому. После развала Советского Союза Украина начала сокращать численность своих военнослужащих: инженерные полки были расформированы, оборудование, в том числе столь необходимые сейчас для укрепления обороны экскаваторы были распроданы. «Мы вступили в войну ни с чем», — говорит военнослужащий инженерных войск Украины.
Россия быстро приспособится к противодействию ракетам ATACMS — Newsweek
«Как мы знаем, россияне могут адаптироваться за очень короткий промежуток времени, у Украины есть до двух месяцев», — заявил советник комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Ступак. Newsweek отмечает, что ни один переданный тип вооружения так и не нарушил стратегический баланс на Украине. Ранее сообщалось, что точность используемых ВСУ американских 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur снизился «с 70% до 6%» из-за работы российских средств РЭБ.
Армия России имеет потенциал для прорывов линии фронта на донецком и харьковском направлениях — Разведка США
Директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что США видят сдвиг «на поле боя на Украине в пользу Москвы». «Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков». Российские войска демонстрируют постепенный прогресс на поле боя, — сказала она на слушаниях в Сенате. США не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации, добавила Хайнс.
Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново — Архангельское
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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