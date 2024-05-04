Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 04.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). Два последних дня шли ожесточенные бои за Архангельское. Противник, перебросив на участок свежие силы попытался контратаками выбить ВС РФ из занятой части Архангельского, чтобы хотя бы частично восстановить свою линию обороны между Очеретино и Керамиком и не дать нашим частям дальше развивать свой успех в направлении н.п. Прогресс и в районе Новоалександровки.

Встречное сражение к концу вчерашнего дня закончилось разгромом частей ВСУ и отходу их за рубеж водоёмов северо-западнее Архангельского. Противником также был утерян контроль и над последними позициями на холмах севернее этого населенного пункта. Артиллерия уничтожает вражеские огневые точки на данном участке, мешающие нашему продвижению.

Освободив Первомайское подразделения 1-го армейского корпуса продвигаются в сторону Невельского и штурмуют Нетайлово. «Южнее Первомайского российские войска заняли территорию заброшенных фруктовых садов и продвинулись к балке Домаха на участке шириной до 1.41 км на глубину до 1.45 км. Продолжает атаки у балки Домаха», — пишут украинские ресурсы. Генштаб ВСУ сообщает, что за день на Авдеевском направлении ВС РФ при поддержке авиации провели 28 атак в районах н.п. Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки, стремясь вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.

Есть продвижение к Соколу со стороны Соловьева. До населённого пункта осталось около 1,2-1,3 км. К Новопокровскому от Соловьево имеется тактический успех. Западнее Семеновки и Бердычей наши бойцы ведут наступательные действия и вытесняют из позиций врага.

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Карта боевых действий СВО 04.05.24 (динамика)

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Обстановка на фронтах по состоянию на 04.05.24

На Херсонском направлении активизируются встречные действия обеих сторон на островах в пойме реки Днепр. Местность пристреляна артиллерией, дроны также представляют неотъемлемый фактор, влияющий на ход боевых действий. В связи с этим остро стоит вопрос мобильного РЭБ для наших подразделений. ВС России применяют высокоточные боеприпасы для ликвидации пунктов временной дислокации ВСУ на вражеском берегу.

На Запорожском фронте встречные боевые действия малых групп пехоты в Работино и северо-западнее Вербового. У Вербового в стрелковом бою отражена атака противника. ВСУ нанесли удар по пятиэтажному дому в Токмаке, пострадали четыре мирных жителя.

На Времевском выступе ВС России штурмуют Урожайное, в условиях постоянных контратак противника наши подразделения продвинулись вперед на расстояние до 300 метров. Огнём артиллерии и авиации Армии России срываются ротации вражеских подразделений

Возобновились боевые действия у Михайловки на Южно-Донецком направлении. ВС России активизировали атаки Парасковиевки. Сообщают об успехах наших подразделений в Красоногоровке в районе огнеупорного завода.

В Часов Яр противник стягивает подкрепления с иных участков фронта. Пропаганда противника превращает битву за город в очередной символ, т.н. «фортецю» (крепость). Идут тяжелые бои.

На Купянском направлении продолжается штурм Кисловки нашими войсками.

Опорный пункт противник к западу от Авдеевки

Примерно такие опорные пункты встречаются наших войскам наступающим к западу от Авдеевки. По сравнению с авдеевским укрепрайоном, они конечно сильно попроще, но все же представляют для противника возможности цепляться за те или иные позиции.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 03 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 355-ти военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО «Град». ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Узнайте больше: Очеретино. Обстановка на 01.05.24. Карта боевых действий Потери противника составили: до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота». ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходную пушку «DANA М2» чешского производства, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм гаубицы Д-30. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Пречистовка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три контратаки штурмовых групп 106-й бригады теробороны. Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США. ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США. ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ. Кроме того, поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102-х районах. ▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.

Противник отходит из Архангельского (север Очеретино)

Позиционные боевые действия на северном фланге Очеретино. Пехотное подразделение ВСУ при отходе с позиции на западной окраине Архангельского под артобстрелом со стороны ВС РФ (осторожно, нецензурная лексика).

Что говорит противник (Очеретино — Авдеевка)

Украина сдастся за 2 недели без западного оружия, — глава дипломатии ЕС Боррель

Среди стран Евросоюза нет единства по политике в отношении Москвы, «некоторые считают Россию хорошим другом». «Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну в Украине. Это можно сделать за пару недель – просто прекратить поставки. Хотим ли мы, чтобы война закончилась так? Я не хочу, и, надеюсь, что многие в Европе тоже этого не хотят».

«Опасная эскалация»: в МИД Британии против идеи Макрона об отправке западных войск на Украину, — Sky News

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон считает, что такой шаг приведет к «опасной эскалации» в войне между Россией и Украиной. «Я не считаю правильным, чтобы солдаты НАТО убивали российских солдат», — сказал он. Кэмерон добавил, что видит лишь два варианта будущего: такое, в котором украинская армия с западным оружием сможет вытеснить россиян и обеспечить «справедливый мир»; или «очень опасное» будущее, в котором Путин добьется успеха.

Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново — Архангельское

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…