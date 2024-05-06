Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 06.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). Российские силы продвинулись на север от Очеретино, заняв несколько лесопосадок в направлении Александровки. Идут бои в Нетайлово. На запад от Бердычей ВС России ведут наступление в район Новопровского, начались бои на окраинах. После успеха в Архангельском развивается наступление наших войск на Калиново. Есть продвижение на участке, шириной до 750 м. на глубину до 800 м., в Нетайлово и южнее Первомайского на участке шириной до 520 м. и на глубину до 300 м. за Новопокровку.

Севернее Архангельского продолжается вытеснение противника, на северо-западе и северо-востоке от населенного пункта прямо сейчас идёт штурм двух ключевых опорников ВСУ. Восточнее Новоалександровки идёт закрепление на окраинах, артиллерийским огнем подавляются выявленные группы противника в самом населенном пункте. Расширяется контроль территории.

После утери Архангельского и мы и противник сосредоточили все внимание на участке фронта в районе Новоалександровки. Это самая уязвимая здесь для линии обороны ВСУ точка.

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Карта боевых действий СВО 06.05.24 (динамика)

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После взятия Очеретина. Куда направлен удар? - Военная хроника Что происходит после взятия Очеретино? «Очеретинский цветок», как назвали наступление, раскрывается в нескольких направлениях, однако вектор главного удара пока остаётся неизвестным. Как и операция ЧВК «Вагнер» (от которой текущее наступление и получило название), проведённая в марте 2022 года, наступление на Очеретино идёт в относительно узкой полосе фронта. Глубина хордовых ударов российских войск пока не превышает 5 км, однако взятие посёлка даёт возможность спрогнозировать дальнейшие шаги. Уже освобождены Керамик и Архангельское к северу от Очеретина, а также Новобахмутовка и Соловьёво к югу от него. Судя по всему, российские войска сознательно не углубляют зону контроля — движение пока идёт строго по ключевым высотам вдоль железнодорожной ветки, однако постепенно у ВС РФ появляется обширное поле для манёвра. Что даёт взятие Очеретино Развитие наступления через Очеретино на запад лишает командование украинской армии возможности выстроить долговременную оборону и вынуждает постоянно контратаковать недостаточными силами, расходуя резервы, и закрепляться под огневым воздействием ВС РФ на неудобных для обороны позициях. Это, в частности, мешает ВСУ закрепиться по линии Нетайлово — Карловка, где планировалась основная линия обороны ВСУ. При этом продвижение ВС РФ на запад вдоль железнодорожной ветки рассекает боевые порядки ВСУ на отдельные участки севернее и южнее железной дороги — со всеми вытекающими последствиями для тактической обстановки, снабжения и управления войсками. На северном «лепестке» постепенно обозначается охват участка оборонительной системы ВСУ в районе Нью-Йорк — Розовка — Сухая Балка с дальнейшей возможностью выхода на Константиновку, а от неё на Часов Яр, Славянск и Краматорск. Однако самым логичным на данный момент выглядит продолжение движения ВС РФ вдоль ж/д ветки в сторону н. п. Прогресс. Захват Прогресса не позволит ВСУ выстроить рубеж обороны по линии Карловка — Прогресс — Тарасовка и позволит взять под огневой контроль участок шоссе Т-0504 от Покровска до Константиновки с важнейшей развязкой в 10 км на север от Прогресса. Группировка ВСУ на южном «лепестке» очеретинского наступления при этом неспешно, но уверенно замыкается в оперативное окружение с двух сторон: со стороны Очеретина и южнее со стороны Нетайлово. В перспективе такой охват даёт возможность создать одну или несколько «зон убоя», хорошо знакомых по боям в Херсонской области, Артёмовске и наступлению ВСУ в Запорожье. Общая численность группировки ВСУ внутри таких зон может составить от 5 тыс. до 12 тыс. человек.

Архангельское (район Очеретино) — поднят наш флаг

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 06.05.24

На Купянско-Сватовском направлении российские подразделения закрепляются на западной окраине Котляровки. Одновременно недавно опубликованные кадры позволили определить, что в ходе недавних атак на рубеже Коломыйчиха – Кривошеевка ВС РФ заняли лесополосу на подступах к Стельмаховке.

На Донецком направлении идут бои в районе промзоны в Красногоровке, а в районе Нетайлово штурмовые группы ВС РФ продвигаются в направлении школы.

На Херсонском направлении ВС России все активнее применяют ФАБ с УМПК по вражескому берегу, уничтожая скопления сил противника. Враг отвечает артиллерией и множеством дронов. Поступили сообщения о двух фактах применения ВСУ боеприпасов, которые вызывают жесточайшие ожоги у пострадавших, после которой верхние слои мягких тканей пострадавших покрываются «деревянной коркой». Военврачи спорят о характере ожогов, бойцы с мест называют боеприпасы «напалмом». Противник сохраняет присутствие малых групп пехоты в Крынках.

На Запорожском фронте в Работино продолжаются штурмовые действия ВС России, сообщают о плотной работе вражеской артиллерии. Северо-западнее Вербового противник на БМП пытался доставить штурмовую группу ВСУ, но был накрыт нашим огнем. Отражено несколько атак противника.

На Времевском выступе бои в Урожайном и у Старомайорского, сообщают о продвижении наших войск восточнее Урожайного на 1 км на север.

На Южно-Донецком направлении ВС России ведут бои в Красногоровке в районе промзоны после установки флага на огнеупорном заводе. Боестолкновения в Георгиевке и у восточных окраин Парасковиевки.

На направлении на Часов Яр идут тяжелые бои на восточной окраине города. Продолжается сражение за фланги участка фронта: на севере – у Богдановки, на юге – у Ивановского (Красного).

На Харьковском и Сумском направлениях постоянно наносятся удары по позициям противника, все чаще используется БПЛА X-51 «Ланцет» для поражения бронетехники ВСУ. В тыловых районах данных областей также под постоянными ударами находятся вражеские объекты.

Впервые за долгое время поступают сообщения о применении противником МБЭК у Крыма. У западного побережья полуострова уничтожены до 5 безэкипажных катеров ВСУ, целью которых были военные катера в одной из бухт в районе н.п. Черноморское. Обошлось без потерь и пострадавших с нашей стороны.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 06 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области. Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 105 мм орудие М119 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 122 мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD» а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122 мм гаубицу Д-30. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и три 122 мм гаубицы Д-30. ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БпЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. ▫️ Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21508 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новые российские роботизированные платформы «Курьер»

Что говорит противник

США ищут замену Зеленскому на посту президента Украины, — СВР

США установлены контакты с Порошенко и Кличко, идет работа с Ермаком, Залужным и экс-спикером Рады Разумковым. США не важно, кто будет возглавлять Украину, главное чтобы он был в состоянии продолжать конфликт с РФ. На Западе отмечают, что граждане Украины выражают недовольство затягиванием конфликта, среди населения также растет недоверие к государству. Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен.

Российские войска успешно наступают на двух направлениях, — ISW

Основное из выводов американского Института изучения войны:

Российские войска недавно продвинулись в районе Купянска и Работино. Российские войска передислоцировали батальон ВДВ в Курскую область, формируя ударную группировку для наступления на Харьков. ВС РФ формирует Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа, которая будет действовать преимущественно на белгородско-харьковском оперативном направлении.

Прорыв ВС РФ в районе Очеретино может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ — IL Fatto Quotidiano

У украинских войск больше нет резервов в виде личного состава для того, чтобы остановить прорыв России. Помощь со стороны Запада для ВСУ может не сыграть большой роли. Если оборона будет прорвана и быстро рухнет, неясно, где создавать склады и как строить логистику. Строительство Россией авиабазы в Белгородской области означает намерения отодвинуть линию фронта на запад как минимум до реки Днепр.

Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново — Архангельское

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…