Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 06.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). Российские силы продвинулись на север от Очеретино, заняв несколько лесопосадок в направлении Александровки. Идут бои в Нетайлово. На запад от Бердычей ВС России ведут наступление в район Новопровского, начались бои на окраинах. После успеха в Архангельском развивается наступление наших войск на Калиново. Есть продвижение на участке, шириной до 750 м. на глубину до 800 м., в Нетайлово и южнее Первомайского на участке шириной до 520 м. и на глубину до 300 м. за Новопокровку.
Севернее Архангельского продолжается вытеснение противника, на северо-западе и северо-востоке от населенного пункта прямо сейчас идёт штурм двух ключевых опорников ВСУ. Восточнее Новоалександровки идёт закрепление на окраинах, артиллерийским огнем подавляются выявленные группы противника в самом населенном пункте. Расширяется контроль территории.
После утери Архангельского и мы и противник сосредоточили все внимание на участке фронта в районе Новоалександровки. Это самая уязвимая здесь для линии обороны ВСУ точка.
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- 1 Карта боевых действий СВО 06.05.24 (динамика)
- 2 Что происходит после взятия Очеретино?
- 3 Что даёт взятие Очеретино
- 4 Архангельское (район Очеретино) — поднят наш флаг
- 5 Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 06.05.24
- 6 Что говорит противник
- 7 Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново — Архангельское
Карта боевых действий СВО 06.05.24 (динамика)
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Архангельское (район Очеретино) — поднят наш флаг
Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 06.05.24
На Купянско-Сватовском направлении российские подразделения закрепляются на западной окраине Котляровки. Одновременно недавно опубликованные кадры позволили определить, что в ходе недавних атак на рубеже Коломыйчиха – Кривошеевка ВС РФ заняли лесополосу на подступах к Стельмаховке.
На Донецком направлении идут бои в районе промзоны в Красногоровке, а в районе Нетайлово штурмовые группы ВС РФ продвигаются в направлении школы.
На Херсонском направлении ВС России все активнее применяют ФАБ с УМПК по вражескому берегу, уничтожая скопления сил противника. Враг отвечает артиллерией и множеством дронов. Поступили сообщения о двух фактах применения ВСУ боеприпасов, которые вызывают жесточайшие ожоги у пострадавших, после которой верхние слои мягких тканей пострадавших покрываются «деревянной коркой». Военврачи спорят о характере ожогов, бойцы с мест называют боеприпасы «напалмом». Противник сохраняет присутствие малых групп пехоты в Крынках.
На Запорожском фронте в Работино продолжаются штурмовые действия ВС России, сообщают о плотной работе вражеской артиллерии. Северо-западнее Вербового противник на БМП пытался доставить штурмовую группу ВСУ, но был накрыт нашим огнем. Отражено несколько атак противника.
На Времевском выступе бои в Урожайном и у Старомайорского, сообщают о продвижении наших войск восточнее Урожайного на 1 км на север.
На Южно-Донецком направлении ВС России ведут бои в Красногоровке в районе промзоны после установки флага на огнеупорном заводе. Боестолкновения в Георгиевке и у восточных окраин Парасковиевки.
На направлении на Часов Яр идут тяжелые бои на восточной окраине города. Продолжается сражение за фланги участка фронта: на севере – у Богдановки, на юге – у Ивановского (Красного).
На Харьковском и Сумском направлениях постоянно наносятся удары по позициям противника, все чаще используется БПЛА X-51 «Ланцет» для поражения бронетехники ВСУ. В тыловых районах данных областей также под постоянными ударами находятся вражеские объекты.
Впервые за долгое время поступают сообщения о применении противником МБЭК у Крыма. У западного побережья полуострова уничтожены до 5 безэкипажных катеров ВСУ, целью которых были военные катера в одной из бухт в районе н.п. Черноморское. Обошлось без потерь и пострадавших с нашей стороны.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21508 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новые российские роботизированные платформы «Курьер»
Что говорит противник
США ищут замену Зеленскому на посту президента Украины, — СВР
США установлены контакты с Порошенко и Кличко, идет работа с Ермаком, Залужным и экс-спикером Рады Разумковым. США не важно, кто будет возглавлять Украину, главное чтобы он был в состоянии продолжать конфликт с РФ. На Западе отмечают, что граждане Украины выражают недовольство затягиванием конфликта, среди населения также растет недоверие к государству. Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен.
Российские войска успешно наступают на двух направлениях, — ISW
Основное из выводов американского Института изучения войны:
Российские войска недавно продвинулись в районе Купянска и Работино. Российские войска передислоцировали батальон ВДВ в Курскую область, формируя ударную группировку для наступления на Харьков. ВС РФ формирует Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа, которая будет действовать преимущественно на белгородско-харьковском оперативном направлении.
Прорыв ВС РФ в районе Очеретино может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ — IL Fatto Quotidiano
У украинских войск больше нет резервов в виде личного состава для того, чтобы остановить прорыв России. Помощь со стороны Запада для ВСУ может не сыграть большой роли. Если оборона будет прорвана и быстро рухнет, неясно, где создавать склады и как строить логистику. Строительство Россией авиабазы в Белгородской области означает намерения отодвинуть линию фронта на запад как минимум до реки Днепр.
Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново — Архангельское
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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