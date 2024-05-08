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Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 08.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 08.05.24. Карта боевых действий

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 12:32 08.05.2024

Очеретино (Авдеевка). Армия России развивает успех на Очеретинском выступе. Наши подразделения движутся от Очеретино на запад к н.п. Прогресс и на север к Новоалександровке, идут бои за контроль над лесополосами с основной задачей вбить клин между крупными опорными пунктами противника. Новоалександровка под массированным огнём нашей артиллерии.  Наше продвижение враг старается замедлить минированием местности и ударами FPV-дронов.

Полномасштабные бои уже идут у окраин Новопокровского (западнее Бердычей). С восточной стороны есть продвижение на полтора километра, передовые подразделения приблизились почти вплотную к восточной окраине села. В Нетайлово ВС России штурмуют центральную часть населённого пункта.

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Карта боевых действий СВО 08.05.24 (динамика)

Очеретино

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После взятия Очеретина. Куда направлен удар? - Военная хроника
«Очеретинский цветок», как назвали наступление, раскрывается в нескольких направлениях, однако вектор главного удара пока остаётся неизвестным.

Что происходит после взятия Очеретино?

Как и операция ЧВК «Вагнер» (от которой текущее наступление и получило название), проведённая в марте 2022 года, наступление на Очеретино идёт в относительно узкой полосе фронта.

Глубина хордовых ударов российских войск пока не превышает 5 км, однако взятие посёлка даёт возможность спрогнозировать дальнейшие шаги.

АрхангельскоеУже освобождены Керамик и Архангельское к северу от Очеретина, а также Новобахмутовка и Соловьёво к югу от него. Судя по всему, российские войска сознательно не углубляют зону контроля — движение пока идёт строго по ключевым высотам вдоль железнодорожной ветки, однако постепенно у ВС РФ появляется обширное поле для манёвра.

Что даёт взятие Очеретино

Развитие наступления через Очеретино на запад лишает командование украинской армии возможности выстроить долговременную оборону и вынуждает постоянно контратаковать недостаточными силами, расходуя резервы, и закрепляться под огневым воздействием ВС РФ на неудобных для обороны позициях. Это, в частности, мешает ВСУ закрепиться по линии Нетайлово — Карловка, где планировалась основная линия обороны ВСУ.

При этом продвижение ВС РФ на запад вдоль железнодорожной ветки рассекает боевые порядки ВСУ на отдельные участки севернее и южнее железной дороги — со всеми вытекающими последствиями для тактической обстановки, снабжения и управления войсками.

На северном «лепестке» постепенно обозначается охват участка оборонительной системы ВСУ в районе Нью-Йорк — Розовка — Сухая Балка с дальнейшей возможностью выхода на Константиновку, а от неё на Часов Яр, Славянск и Краматорск.

Однако самым логичным на данный момент выглядит продолжение движения ВС РФ вдоль ж/д ветки в сторону н. п. Прогресс. Захват Прогресса не позволит ВСУ выстроить рубеж обороны по линии Карловка — Прогресс — Тарасовка и позволит взять под огневой контроль участок шоссе Т-0504 от Покровска до Константиновки с важнейшей развязкой в 10 км на север от Прогресса.

Группировка ВСУ на южном «лепестке» очеретинского наступления при этом неспешно, но уверенно замыкается в оперативное окружение с двух сторон: со стороны Очеретина и южнее со стороны Нетайлово.

В перспективе такой охват даёт возможность создать одну или несколько «зон убоя», хорошо знакомых по боям в Херсонской области, Артёмовске и наступлению ВСУ в Запорожье.

Общая численность группировки ВСУ внутри таких зон может составить от 5 тыс. до 12 тыс. человек.

Где то на фронте…

 

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 08.05.24

Ночью по территории противника нанесен комбинированный удар с использованием ракетного вооружения и БПЛА «Герань». Пуски ракет осуществлялись с Ту-95мс, из акватории Черного моря, противник сообщал о гиперзвуковых «Кинжалах». Взрывы звучали в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, г. Стрый и ж/д станции Добротвор на границе Львовской области, Лубнах и Кременчуге (Полтавщина), Ладыжине Винницкой области, а также в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении изменений динамики обстановки нет, противник продолжает удары дронами и артиллерией, вынашивает планы создать новые точки напряженности на нашем берегу, применяет для доставки грузов на наш берег беспилотные аппараты. Виден замысел противника по созданию нового очага боевых действиях в островной зоне у Казачьих Лагерей.

На Запорожском фронте продолжается штурм Работино. Северо-Западнее Вербового отражены атаки противника.

На Времевском направлении — бои в Урожайном, сообщают об активизации наших действий у Старомайорского.

На Южно-Донецком направлении ВС России ведут штурм Красногоровки, бои в Георгиевке.

Активные бои идут у окраин Часов Яра, по позициям противника в городе работает артиллерия и авиация, значимых изменений прохождения ЛБС нет. Идут бои в микрорайоне Канал на восточной окраине Часов Яра, а также в заказнике Ступки-Голубовские-2 и на рубеже Красное — Клещеевка.

На Купянско-Сватовском направлении российские войска заканчивают зачистку Кисловки и Котляровки, наступая в направлении Ивановки.

На Донецком направлении российские войска продолжают штурм Красногоровки. Встречные бои высокой интенсивности идут в Нетайлово, в районе Победы и в центральной части Георгиевки.

Узнайте больше:  Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 03.05.24. Карта боевых действий

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 8 мая 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ В ответ попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области.

Отражены две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 55-ти военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 355-ти военнослужащих, танк и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли за сутки до 415-ти военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 170-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 15-й бригады нацгвардии, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области.

Противник потерял до 55-ти военнослужащих, три автомобиля, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122 мм гаубицу Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15950 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21548 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Литва готова отправить солдат на Украину «в рамках тренировочной миссии», — Financial Times 

Премьер Ингрида Шимоните заявила газете, что разрешение парламента на отправку у неё уже есть. Общая численность армии Литвы, согласно данным из открытых источников, около 20 тыс. человек.

НАТО подпишет декларацию, не допускающую отправку войск на УкраинуCorriere della Sera

«Никаких сапог на Украинской земле», пишет издание. Помимо этого, на предстоящем саммите будет принято решение, что координация западной помощи Украине будет передана от США к штаб-квартире НАТО. До сих пор «группу Рамштайн», осуществляющую военную помощь Украине, возглавлял министр обороны США Ллойд Остин. Также НАТО планирует дальнейшее укрепление позиций на востоке.

Позывной Волга

Интерактивная карта — Авдеевка — Очеретино — Новокалиново — Архангельское

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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