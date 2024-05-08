Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 08.05.24. Карта боевых действий

Очеретино (Авдеевка). Армия России развивает успех на Очеретинском выступе. Наши подразделения движутся от Очеретино на запад к н.п. Прогресс и на север к Новоалександровке, идут бои за контроль над лесополосами с основной задачей вбить клин между крупными опорными пунктами противника. Новоалександровка под массированным огнём нашей артиллерии. Наше продвижение враг старается замедлить минированием местности и ударами FPV-дронов.
Полномасштабные бои уже идут у окраин Новопокровского (западнее Бердычей). С восточной стороны есть продвижение на полтора километра, передовые подразделения приблизились почти вплотную к восточной окраине села. В Нетайлово ВС России штурмуют центральную часть населённого пункта.
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Карта боевых действий СВО 08.05.24 (динамика)
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Где то на фронте…
Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 08.05.24
Ночью по территории противника нанесен комбинированный удар с использованием ракетного вооружения и БПЛА «Герань». Пуски ракет осуществлялись с Ту-95мс, из акватории Черного моря, противник сообщал о гиперзвуковых «Кинжалах». Взрывы звучали в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, г. Стрый и ж/д станции Добротвор на границе Львовской области, Лубнах и Кременчуге (Полтавщина), Ладыжине Винницкой области, а также в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении изменений динамики обстановки нет, противник продолжает удары дронами и артиллерией, вынашивает планы создать новые точки напряженности на нашем берегу, применяет для доставки грузов на наш берег беспилотные аппараты. Виден замысел противника по созданию нового очага боевых действиях в островной зоне у Казачьих Лагерей.
На Запорожском фронте продолжается штурм Работино. Северо-Западнее Вербового отражены атаки противника.
На Времевском направлении — бои в Урожайном, сообщают об активизации наших действий у Старомайорского.
На Южно-Донецком направлении ВС России ведут штурм Красногоровки, бои в Георгиевке.
Активные бои идут у окраин Часов Яра, по позициям противника в городе работает артиллерия и авиация, значимых изменений прохождения ЛБС нет. Идут бои в микрорайоне Канал на восточной окраине Часов Яра, а также в заказнике Ступки-Голубовские-2 и на рубеже Красное — Клещеевка.
На Купянско-Сватовском направлении российские войска заканчивают зачистку Кисловки и Котляровки, наступая в направлении Ивановки.
На Донецком направлении российские войска продолжают штурм Красногоровки. Встречные бои высокой интенсивности идут в Нетайлово, в районе Победы и в центральной части Георгиевки.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15950 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21548 единиц специальной военной автомобильной техники.
Что говорит противник
Литва готова отправить солдат на Украину «в рамках тренировочной миссии», — Financial Times
Премьер Ингрида Шимоните заявила газете, что разрешение парламента на отправку у неё уже есть. Общая численность армии Литвы, согласно данным из открытых источников, около 20 тыс. человек.
НАТО подпишет декларацию, не допускающую отправку войск на Украину — Corriere della Sera
«Никаких сапог на Украинской земле», пишет издание. Помимо этого, на предстоящем саммите будет принято решение, что координация западной помощи Украине будет передана от США к штаб-квартире НАТО. До сих пор «группу Рамштайн», осуществляющую военную помощь Украине, возглавлял министр обороны США Ллойд Остин. Также НАТО планирует дальнейшее укрепление позиций на востоке.
Интерактивная карта — Авдеевка — Очеретино — Новокалиново — Архангельское
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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