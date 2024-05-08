Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 08.05.24. Карта боевых действий

После взятия Очеретина. Куда направлен удар? - Военная хроника

Что происходит после взятия Очеретино?

«Очеретинский цветок», как назвали наступление, раскрывается в нескольких направлениях, однако вектор главного удара пока остаётся неизвестным.

Как и операция ЧВК «Вагнер» (от которой текущее наступление и получило название), проведённая в марте 2022 года, наступление на Очеретино идёт в относительно узкой полосе фронта.

Глубина хордовых ударов российских войск пока не превышает 5 км, однако взятие посёлка даёт возможность спрогнозировать дальнейшие шаги.

Уже освобождены Керамик и Архангельское к северу от Очеретина, а также Новобахмутовка и Соловьёво к югу от него. Судя по всему, российские войска сознательно не углубляют зону контроля — движение пока идёт строго по ключевым высотам вдоль железнодорожной ветки, однако постепенно у ВС РФ появляется обширное поле для манёвра.

Что даёт взятие Очеретино

Развитие наступления через Очеретино на запад лишает командование украинской армии возможности выстроить долговременную оборону и вынуждает постоянно контратаковать недостаточными силами, расходуя резервы, и закрепляться под огневым воздействием ВС РФ на неудобных для обороны позициях. Это, в частности, мешает ВСУ закрепиться по линии Нетайлово — Карловка, где планировалась основная линия обороны ВСУ.

При этом продвижение ВС РФ на запад вдоль железнодорожной ветки рассекает боевые порядки ВСУ на отдельные участки севернее и южнее железной дороги — со всеми вытекающими последствиями для тактической обстановки, снабжения и управления войсками.

На северном «лепестке» постепенно обозначается охват участка оборонительной системы ВСУ в районе Нью-Йорк — Розовка — Сухая Балка с дальнейшей возможностью выхода на Константиновку, а от неё на Часов Яр, Славянск и Краматорск.

Однако самым логичным на данный момент выглядит продолжение движения ВС РФ вдоль ж/д ветки в сторону н. п. Прогресс. Захват Прогресса не позволит ВСУ выстроить рубеж обороны по линии Карловка — Прогресс — Тарасовка и позволит взять под огневой контроль участок шоссе Т-0504 от Покровска до Константиновки с важнейшей развязкой в 10 км на север от Прогресса.

Группировка ВСУ на южном «лепестке» очеретинского наступления при этом неспешно, но уверенно замыкается в оперативное окружение с двух сторон: со стороны Очеретина и южнее со стороны Нетайлово.

В перспективе такой охват даёт возможность создать одну или несколько «зон убоя», хорошо знакомых по боям в Херсонской области, Артёмовске и наступлению ВСУ в Запорожье.

Общая численность группировки ВСУ внутри таких зон может составить от 5 тыс. до 12 тыс. человек.