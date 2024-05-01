Очеретино. Обстановка на 01.05.24. Карта боевых действий

Очеретино. ВС РФ выбили противника из Керамика и Новокалиново, а так же продолжили расширять зону конроля возле Очеретино. ВСУ отступили под соседнее село Архангельское. Район сосредоточения украинских войск в этой местности максимально уплотнён и насыщен самыми разными силами: от подразделений ТрО до небольших субординатов беспилотной авиации в составе механизированных бригад, что при обороне Очеретина должно было играть на руку украинским войскам, однако теперь играет против них.

Очеретино расположено на господствующих высотах и становится угрозой для противника в Соколе, Архангельском, Новопокровском и Новоалександровке. Передовые штурмовые подразделения уже походят к Соколу с востока. Наши войска срезали выступ широким фронтом (до 5.2 км) на глубину до 1.4 км. ВС России также наступают восточнее Новоалександровки и западнее Соловьёво.

Армиия России с боями прорывается в сторону автодороги Покровск-Константиновка (от наших передовых частей до нее 13 км). По оценкам противника, «западнее и северо-западнее Очеретино ВС Росссии продвинулись вдоль железной дороги и лесополос на участке шириной до 1.75 км на глубину до 1.15 км.» Кроме того, «российские войска продвинулись в восточной и центральной частях села Новокалиново и в южной части пгт Керамик на участке шириной до 2.75 км на глубину до 1.52 км.»

Опасаясь дальнейшего прорыва на Новосёловку Первую ВСУ подтянули под Авдеевку внушительный резерв. На данный момент известно, что между Камышёвкой, Восходом и Соколом размещается, по меньшей мере, 4-6 батальонов ВСУ и бригад ТрО. О каких-либо активных действиях со стороны этих подкреплений речь не идёт, главная задача — иметь резерв на случай прорыва российских войск от Соловьёво и Уманского.

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Карта боевых действий СВО 01.05.24.

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Ситуация для ВСУ усугубляется дефицитом резервов: маневрировать подразделениями по фронту ещё тяжелее, чем месяц назад, поскольку бывшая авдеевская группировка, как и прогнозировалось ранее, оказалась разрезана на две части и больше не может функционировать как единое целое.

Основная часть подразделений ВСУ, как и прежде, изолирована к западу от Орловки, остатки северной группировки (т.н сил прикрытия, оставившие Керамик и отступившие под Архангельское) выбиты из Очеретина и оттесняются на север, где, видимо, будут уничтожены.

После этого ВС РФ смогут продолжить движение вдоль ключевых высот на запад от Очеретина по железной дороге, из-за чего бывший авдеевский гарнизон ВСУ (предварительно изолированный от сил прикрытия) может оказаться под угрозой оперативного окружения.

Обстановка на фронтах по состоянию на 01.05.24

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам на территории т.н. Украины. В Киевском районе Харькова ракетой было поражено здание НИИ ветеринарной медицины, которое используется ВСУ, а в Холодногорском удар пришелся по железнодорожной инфраструктуре.

В то же время украинские формирования вновь совершили ракетную атаку на Крымский полуостров. Сегодня ночью восемь оперативно-тактических ракет ATACMS было запущено по аэродрому в Гвардейском и четыре по Джанкою, который уже попадал под удар две недели назад.

На Бахмутском направлении российские войска готовятся к штурму канала Северский Донец — Донбасс, отделяющего микрорайон Канал от основной застройки Часова Яра. С юга продолжаются попытки ВС РФ продавить оборону противника в районе трассы Т-05-04.

Поступают данные, что ВС РФ пробились к каналу Северский Донец-Донбасс и закрепились на восточной его части. Пока говорить об этом однозначно затруднительно, однако бои в этом районе шли вчера и позавчера. Если информация о продвижении подтвердится, то у ВСУ начинаются самые большие проблемы со времен сражения за Артёмовск (Бахмут), поскольку нормальной оборонительной линии (за исключением жилых домов и промзоны) в Часов Яре нет.

Канал служит естественной преградой, разделяющей две части города и потеря позиций вдоль него будет означать фактический слом обороны. С учётом стратегической важности города можно ожидать, что сюда могут быть переброшены украинские резервы, однако насколько командование ВСУ обладает такой возможностью в данный момент говорить сложно.

На Авдеевском направлении продолжаются бои на окраине Очеретино, а из Керамика противник отошёл в близлежащее Архангельское. Неблагоприятная обстановка складывается для ВСУ и в Уманском, где российские войска могут атаковать укрепрайон с тыла.

На Запорожском направлении российские войска выбили противника с северной окраины Работино и вынудили отступить в направлении Копаней. На продвижение ВС РФ повлияла в том числе переброска сил противника на другие ослабленные участки фронта.

Зачистка лесополосы в районе Очеретино

Подразделение ВС России медленно продвигается вперед. Противник накопал лисьих нор и может в любой момент выскочить из-за спины. Поэтому требуется тщательная зачистка местности. Но слишком медлить нельзя: вражеский солдат уже обнаружил нашу группу пехоты, укрылся в подобии блиндажа и наверняка попытается взывать артиллерийский огонь. У наших в среднем после этого от 5 до 8 минут перед артиллерийским ударом ВСУ, пишут фронтовики. А задачу по зачистке выполнить надо.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 01 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «DANA 2» чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка и Степовое Херсонской области. Противник потерял до 20 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США. ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23648 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15891 танк и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Российские системы РЭБ сделали бесполезными американские высокоточные снаряды Excalibur

Эффективность американских 155-мм высокоточных снарядов M982 Excalibur снизилась с 70 до 6% за шесть недель из-за адаптации российских систем РЭБ, заявляет старший научный сотрудник Института Хадсона Дэниел Патт в докладе американскому конгрессу. Патт утверждает, пиковая эффективность новой системы вооружения наступает всего лишь примерно за 2 недели до того, как появятся меры противодействия.

«Украине не хватает солдат, чтобы остановить Путина», — Bild

Военные ВСУ и западные спикеры критикуют Киев за «промедление с мобилизацией». Также они настаивают, что возрастную планку для мобилизации нужно снизить. При этом в ВСУ сейчас находятся 15% мужчин призывного возраста.

Об этом говорят и спикеры на Западе: «Помимо медленной и недостаточной военной, финансовой и политической поддержки Запада, большой дилеммой Украины является мобилизация». На Украине не существует адекватной мобилизационной стратегии и модели, — заявил эксперт ЕС по обороне Родерих Кизеветтер.

Успехи России грозят Украине обрушением фронта, — WSJ

Продвижение российской армии в Донбассе выявило уязвимость позиций ВСУ. Более того, по мнению аналитиков, существует вероятность, что при дальнейшем давлении ВС РФ украинская линия фронта развалится. России пока не удалось осуществить крупномасштабный прорыв, но она добивается постепенного прогресса в установлении контроля над Донбассом. Более того, её войска приближаются к «большому призу» — Часову Яру и Покровску, в результате чего ключевые позиции ВСУ в регионе окажутся под угрозой.

Интерактивная карта — Очеретино — Новокалиново

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…