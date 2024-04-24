Очеретино. Обстановка на 24.04.24. Карта боевых действий

Очеретино находится на господствующей высоте, что позволяет занять удобную позицию, кроме того, там находился один из ключевых пунктов обороны ВСУ. Занятие позиции на Очеретино дает возможность ВС РФ наносить удар в тыл и во фланги ВСУ сразу по нескольким направлениям на запад и северо-восток. Контроль над Очеретено даёт возможность выхода в тыл ВСУ в Бердычах, украинском Нью-Йорке и Троецке.

По сути населенный пункт является господствующей высотой. Заняв этот посёлок российской армии развязываются руки сразу на нескольких направлениях. Возможность дальнейшего продвижения в сторону Покровска, до которого 30-32 км, движение российской армии на север вдоль кряжа высот до Константиновки. Также есть логистическая угроза для ВСУ дороге, соединяющей северный Донбасс (дорога между Покровском и Константиновкой).

ВС РФ продвигаясь ворвались в село Новобахмутовка южнее н.п. Очеретино. Враг уже потерял позиции на окраинах поселка и в его центральной части. Таким образом расширен коридор и обеспечивается фланговое прикрытие для наступающих в Бердычах. Идут бои.

Поступает информация, что подразделения ВСУ начали спешно покидать Новобахмутовку и выводят свои силы также из соседнего села Соловьево. Противник минирует все здания и строения и оставляет за собой труднопроходимую местность, что затрудняет продвижение штурмовых групп наших войск. Перед ВС РФ сейчас стоит задача расширить выступ в районе Очеретино, чтобы устранить угрозу окружения и избежать удара врага с фланга.

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В украинских военных пабликах оправдывают ВСУ тем, что у них не было снарядов для обороны посёлка. Вообще за этой бригадой обороняющей Очеретино тянется дурная слава. В ней сменилось несколько командиров, она показала себя не с лучшей стороны отступая из Северодонецка.

Российские каналы прямо пишут, что успех стал возможен благодаря целенаправленному концентрированному удару в слабое место — именно по 115-й. Использовался огненный вал арты и авиаудары. Когда «в лоб» ударили штурмовики оказалось, что им противостоят единичные бойцы ВСУ.

Очеретино. Динамика наступления ВС РФ за 5 дней

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Куда будет наступать российская армия после взятия Очеретино (Новости СВО)

В данный момент в посёлке идёт зачистка и проверка оставленных ВСУ огневых рубежей, однако в ближайшее время движение может быть продолжено.

Почему Очеретино было взято так быстро?

Одной из причин стало бегство с позиций подразделений 115-й ОМБр ВСУ. Это подразделение фактически было брошено как живой щит, после чего командиры на местах приняли решение бросить посёлок и отступить. Это позволило подразделениям 30-й ОМСБр из Самары (они же участвовали в прорыве в Авдеевку) и 27-й ОМСБр быстро пробиться к центру Очеретина и начать зачистку.

Почему Очеретино оказалось так важно?

Как только посёлок и его окрестности будут зачищены и защищены, а группы закрепления займут опорники ВСУ в северо-западной части, ключевая высота и большое количество зданий позволят создать идеальный центр сосредоточения сил. Таким для ВСУ на этапе битвы за Артёмовск был Часов Яр, однако грамотно распорядиться выгодными условиями украинская армия тогда не смогла.

Как российские войска будут двигаться дальше?

После взятия Очеретина логичным может стать новый бросок вдоль тактических высот и продвижение в сторону логистического хаба ВСУ Новогродовка — Селидово — Покровск — Мирноград. Многое в этом вопросе будет зависеть от сохранения активности оперативно-тактической авиации и применения авиабомб, работы артиллерии и попыток ВСУ отбить господствующие высоты. Кроме того, до сих пор нет ясности в судьбе гарнизона ВСУ между Бердычами и Новопокровским. После продвижения в Очеретино с севера и в Нетайлово с юга эти подразделения находятся в полуохвате и не имеют существенных шансов на какие-либо успехи даже на тактическом уровне. Однако командование ОСГ «Таврия» пока не спешит с их выводом.

Новости с фронта сегодня

В течение суток российские войска нанесли удары ракетами, планирующими авиабомбами и беспилотниками-камикадзе по объектам в Харькове, Полтаве, Одессе и Днепропетровске.

На Бахмутском направлении российские войска штурмуют микрорайон Канал на восточной окраине Часов Яра. Противник опирается на большое число оборонительных позиций, плотное минирование подходов к городу затрудняет продвижение ВС РФ.

На Авдеевском направлении идут бои в центральной части Очеретино, российские войска зачищают северные окраины села. К вечеру появилась пока неподтвержденная информация о том, что украинские формирования также начали отход из расположенной южнее Новобахмутовки.

На Угледарском направлении штурмовые группы ВС РФ после закрепления в Новомихайловке наступают в направлении Парасковиевки и Константиновки. Продолжаются бои в расположенном рядом СНТ «Машиностроитель».

Сводка СВО МО РФ (по состоянию на 23 апреля 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 20-ти военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 152 мм орудие Д-20. ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами. ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 122 мм гаубицу Д-30, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также 105 мм орудие М101 производства США. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 95-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота». ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах. ▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», а также четыре авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21252 единицы специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине и конфискации активов России – The Guardian

Помощь США может дать Украине передышку, но не изменит ситуацию на поле боя — Bloomberg

Помощь бросает спасательный круг для осажденных украинских вооруженных сил, хотя сама по себе она вряд ли сможет переломить ход войны.

Для дальнейшего развития усилий Киева необходима дополнительная помощь, «а это трудная перспектива в США из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе».

Ключевой вопрос — смогут ли США выделять Украине оружие в 2025 году, пишет издание.

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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