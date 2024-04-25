Очеретино. Обстановка на 25.04.24. Карта боевых действий

Очеретино. Российские войска заняли территорию кирпичного завода «Альтком», часть территорию водоканала и продвинулись в северном направлении на участке шириной до 1.67 км. ВСУ контролируют только небольшой участок северо-западной части населенного пункта.

Противник с помощью артиллерии и дронов пытается помешать подразделениям ЦВО ввести в посёлок группы закрепления и продолжить наступление. Для затыкания дыр и контратак ВСУ бросают силы 47-й мехбригады, переброшенной с Работино и ранее пытавшейся удержать Авдеевку.

После взятия Новобахмутовки начались бои за Соловевое, занятие которого полностью обеспечивает левый фланг нашего наступления и практически становится приговором для опорников противника в районе Семеновки и Бердычей (из последних он уже вышел, но пока северо-западная часть этого н.п. является серой зоной).

Севернее идёт наступление на Керамик и бои в Новокалиново. Наши войска контролируют большую половину населенного пункта. Кроме того, физически перерезана дорога снабжения Очеретино — Керамик, что осложняет и без того незавидную участь противника, на этом участке.

Украинские военные аналитики публикуют новые карты, признавая полный провал ВСУ на Авдеевском направлении:

«ВС РФ взяли Очеретино и Новобахмутовку, имели успех в направлении Керамика и в Семеновке». «На Покровском направлении: В Новокалиново и восточнее селá россияне продвинулись вдоль улицы Степная и двух лесополос на участке шириной до 1.52 км на глубину до 620 м. «В Бердычах российская пехота продвинулась в западном направлении на глубину до 140 метров», — пишут они.

Генштаб ВСУ в сводке сообщает, что за день на Авдеевском направлении ВС РФ при поддержке авиации провели 21 атака в районах н.п. Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердычи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Невельское, стремясь вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей. Ситуация для ВСУ продолжает стремительно ухудшаться.

Очеретино. Динамика наступления ВС РФ за 5 дней

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После взятия Очеретино возник вопрос, как российские войска будут двигаться дальше. Предполагается, что дальнейшее продвижение будет намечено в сторону логистического хаба ВСУ Новогродовка — Селидово — Покровск — Мирноград.

Новобахмутовка освобождена силами ВС РФ

Отдельный батальон специального назначения «АрБат» совместно с Штурмовым отрядом 15-й мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освободили посёлок Новобахмутовка от украинских вооруженных бандформирований.

Что изменит поставка ракет ATACMS для ВСУ и ВС РФ? Обзор Военная хроника Вполне вероятно, что некоторые модификации дальнобойных ракет уже поставлены на Украину, но пока не используются. Однако характеристики оружия и практически вдвое большая дальность некоторых ракет налагают определённые ограничения на использование таких вооружений. По большому счёту вопрос важности или неважности передачи ATACMS определяется двумя вещами: количеством и модификациями. Почему? Без нужного количества невозможно добиться плотности залпа, необходимой при обстреле важных военных целей. Отчасти эту проблему ВСУ попытаются решить применением дронов (пресловутая перегрузка систем ПВО), однако и многочисленных БПЛА может не хватить, чтобы применять ATACMS на регулярной основе. В США хранится несколько тысяч ракет этого типа, но вряд ли можно ожидать, что хотя бы половина таких ракет будет передана ВСУ. Даже если это произойдёт, найти достаточное количество дронов для «сопровождения» атаки — большая промышленная и логистическая проблема. Решить её Украина в состоянии, но не без последствий для собственной боеспособности. Иначе говоря, провести от одной до трёх атак возможно. Но длительное и регулярное боевое применение (как, например, с российскими крылатыми ракетами) под вопросом. Во всяком случае, на данный момент. От модификаций, в свою очередь, напрямую зависит вероятность нанесения удара по той или иной цели. ATACMS оснащаются моноблочными и кассетными боевыми частями. Вполне возможно, что в распоряжении ВСУ окажутся и те и другие ракеты. Однако основная идея применения ATACMS на Западе (в контексте передачи этого оружия ВСУ) строится на том, что, если применить ракеты по одному или нескольким объектам, это резко спровоцирует Россию на проведение переговоров и заключение мира. Эта идея всегда натыкается на одну фундаментальную проблему: даже если ценой огромных усилий и нанести серию ударов по целям в тылу, но этим и ограничиться, то положение на фронте такая дорогостоящая (и автоматически вызывающая ответный удар) операция не изменит примерно никак. За примером далеко ходить не нужно: применение дорогостоящих ракет Storm Shadow / SCALP не помогло ВСУ удержать Авдеевку и Очеретино, не предотвратило бросок российской армии на Часов Яр, не дало Украине больше простора в Чёрном море и не предотвратило вывод из строя объектов энергетики. Окончательная ясность в вопросе ATACMS появится после публикации списка поставок. Однако можно предположить, что основная часть усилий ВСУ по применению ATACMS снова будет сосредоточена на ударах, способных вызвать медийный эффект. Ещё одним важным вопросом является целеуказание ATACMS. С учётом того что ВСУ (в буквальном смысле) проспали наступление на Авдеевку и Часов Яр, где действовали не просто бригады, а дивизии с тылами, есть сомнения в способности украинской армии получать качественные сведения о военных объектах ВС РФ. Зарубежные возможности РЭР/ОЭР, судя по всему, для этого годятся, но лишь ограниченно. Таким образом, можно заключить, что применение ATACMS на поле боя требует качественного переформатирования ВСУ и привлечения дополнительных огромных ресурсов. Поставить их в данный момент на одно-единственное направление США/НАТО не могут или не хотят, что неизбежно вынудит украинскую армию скорректировать собственные (?) планы по нанесению ударов.

Новости с фронта сегодня

Украинские формирования в очередной раз произвели пуск беспилотников по российским тыловым регионам. Четыре дрона перехвачены на подлете к Воронежу, еще один упал в промзоне Липецка. Также под огонь попали две нефтебазы в Смоленской области.

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои в Очеретино, где основные столкновения развернулись в северной части села, а также на окраинах завода «Альтком». Также поступают сообщения об освобождении Новобахмутовки и отступлении ВСУ в Соловьево.

На Донецком направлении российские подразделения штурмуют оборонительные рубежи противника на линии Первомайское — Невельское. А в лесополосах к северо-востоку от Нетайлово военнослужащие ВС РФ несколько расширили зону контроля.

Южнее российские войска увеличили интенсивность атак на позиции ВСУ в Красногоровке, в том числе в районе огнеупорного завода. Огневую поддержку подразделениям ВС РФ оказывают как артиллерия, так и авиация.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 24 апреля 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ западнее населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населеных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота». ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Новгородское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых групп 106-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области, Берислав и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США. ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах. ▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22932 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 боевая машина реактивных систем залпового огня, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Часть помощи Украине уже находится в Польше — CNN

Как сообщил телеканал CNN, сославшись на неназванный американский источник, часть оборудования, которое США планируют передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, уже находится на территории европейских стран. Судя по всему, речь идёт о Германии и Польше.

Напомним, 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд.

Военной помощи от США для ВСУ не хватит для организации обороны — Politico

Только 28 миллиардов долларов из утвержденного пакета предназначены для прямых военных поставок со стороны США.

Этих поставок будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим российским наступлением.

Украине не хватит сил, чтобы самой перейти в наступление.

Великобритания передаст Украине высокоточные авиабомбы «Paveway IV» — BBC

Paveway IV представляет собой модифицированную версию свободнопадающей фугасной бомбы Mark 82. Основными носителями бомб этого типа считаются самолеты Eurofighter Typhoon и Tornado GR4, однако под их применение, скорее всего, будут адаптированы украинские МиГ-29 и Су-27.

ВСУ истощены после месяцев непрерывных боев в Часов Яре — WSJ

Украинским комбатантам приходится находиться «на нуле» по 10-15 дней, вместо 5 положенных. За это время у них заканчиваются еда, вода и медикаменты.

Российские дроны мешают проводить ротации и эвакуировать раненых.

ВСУ значительно уступают не только в численности людей, но и в количестве снарядов.

Армия России продолжает продвигаться, уничтожая авиабомбами все здания, где укрываются украинские боевики.

Установление контроля над Часов Яром откроет для РФ огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.

«Для Украины настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Киеву придется встать перед выбором: сохранять жизни военнослужащих или бороться за удержание территории» — говорит сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан.

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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