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Очеретино — Соловьёво. Обстановка на 25.04.24. Карта боевых действий

Очеретино — Соловьёво. Обстановка на 25.04.24. Карта боевых действий

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 15:11 25.04.2024

Очеретино — Соловьёво. Практически сразу после успеха в Новобахмутовке подразделения российской армии наскоком освободили село Соловьево к югу от Очеретино, продвинувшись по дороге от Новобахмутовки. В настоящее время бойцы ВС РФ ведут зачистку остатков противника, пока большая часть группировки сбежала в направлении населенного пункта Сокол. Оттуда ВСУ ведут огонь по нашим военнослужащим. Дальнейшее направление наступления — Сокол — Новопокровское.

После окончания зачистки российские войска могут додавить остатки противника в Очеретино, атаковав позиции ВСУ с юга, а также продвинуться вдоль посадок и балки к Новопокровскому, что также создаст угрозу остаткам противника в Бердычах.

При сохранении текущих темпов ВСУ с высокой вероятностью отступят с западных окраин села на более выгодные позиции на рубеже Новопокровское — Новоселовка 1-я — Уманское.

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Карта боевых действий (н.п. Очеретино — динамика)

Карта боевых действий

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Движения в районе Соловьево и соседней Новомахмутовки создают угрозу позициям ВСУ в Бердычах, которые могут быть обойдены с северо-запада. Это направление может быть использовано для маневра на юг и попыток окружения территорий к западу от Авдеевки, включая район Уманского и водоемы, где сейчас украинские войска строят новую линию обороны. После прорыва у Очеретино, который украинским силам пока не удается остановить, возникает угроза, что российские войска могут прорваться в тыл этой линии.

Как российская армия брала Очеретино: оценка западных экспертов (Военная хроника)
Внезапно правдивым материалом о продвижении ВС РФ разродился американский Forbes. В нём сказано, что в момент прорыва фронта украинские командиры начали паниковать и совершили ряд роковых ошибок, в том числе, бросили в бой наименее подготовленные соединения.

Примечательно, что партию первой скрипку в провале обороны на этом участке сыграла 47-я ОМБр ВСУ «Магура» (действия которой в материале старательно «отмывают», мол, они ни в чём не виноваты). Это подразделение ранее провалило наступление на Работино, после чего не смогло помочь удержать Авдеевку, потеряли под Бердычами несколько танков M1 Abrams и теперь действия мехбригады стали причиной обвала обороны на соседнем с Авдеевкой участке.

Затыкать дыры в обороне, появившиеся благодаря 47-й ОМБр, должна была 115-я ОМБр ВСУ, но после вывода «Магуры» с ранее занимаемых позиций командование 115-й бригады предпочло бросить передовой укрепрайон. Оставшиеся на позициях без связи и огневой поддержки военнослужащие ВСУ быстро оценили обстановку и бросили позиции в нарушение приказа (из-за этого бригада в ближайшее время, скорее всего, будет расформирована, а командиров взводов и рот после событий в Очеретино активно «хватает» СБУ).

Воспользовавшись тем, что командование «Магуры» перестало понимать, как нужно действовать, а 115-я ОМБр ушла с позиций в закат, 30-я ОМСБр ВС РФ рванула вперёд вдоль железной дороги и с ходу захватила значительную часть Очеретина.

Чтобы сдержать российские войска, в бой была брошена 100-я ОМБр ВСУ. Недавно сформированная бригада была плохо оснащена и практически не имеет на вооружении тяжёлой техники, однако получила приказ на выполнение задачи, похожей на наступление под Работино — зайти в Очеретино и выбить российские войска.

Однако в действительности провал обороны ВСУ на этом участке был настолько серьёзным, что только ценой колоссальных потерь удалось замедлить дальнейшее продвижение российской армии по ключевым высотам в сторону села Прогресс — в 8 км от Очеретина. Иначе говоря, российские войска прошли Очеретино и двинулись дальше, что автоматически означает отсутствие какой-либо обороны за пределами посёлка.

Особую роль в прорыве сыграла 90-я танковая дивизия ВС РФ, из-за действий которой, как отмечают американцы, «рывок по фронту может перерасти в полноценный прорыв».

В целом боеспособность ВСУ на очеретинском участке фронта оценивается как откровенно низкая. Большинство экспертов в США и странах западной Европы признают, что действия (точнее, бездействие) украинских войск «будут иметь серьёзные последствия».

Освобождение Соловьево на фоне боёв на западной окраине Очеретино создаёт весьма печальные перспективы для украинских формирований, поскольку Соловьево размещено на балке Очеретино, что являлось естественным укреплением. После окончания зачистки российские войска могут додавить Очеретино, атаковав позиции ВСУ с юга, а также продвинуться вдоль посадок и балки к Новопокровскому, что также создаст угрозу остаткам противника в Бердычах.

Узнайте больше:  Авдеевка. Обстановка 19.04.24. Карта СВО. Новости фронта

Южнее российские войска выбивают противника с окраины Бердычей. Общая ситуация для ВСУ на Авдеевском направлении крайне тяжелая.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 25 апреля 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155-мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: «Vampire» производства Чехии, «Град» и HIMARS производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два скада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики.

Отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляй поле Запорожской области, Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого «Иностранного легиона» в 122-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23132 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15831 танк и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9115 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21288 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Россия производит больше оружия и боеприпасов, чем использует на Украинеминистр обороны Германии

  • Писториус считает, что Россия может готовить новое наступление.
  • «Большая часть или часть того, что сейчас производится, уже не идет на фронт, а попадает на склады. Можно быть наивным и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептик, я бы скорее сказал, что в данном случае Россия делает это, потому что что-то планирует», — заявил Писториус.

Интерактивная карта — Авдеевка

АвдеевкаАвдеевка — карта, что посмотреть, фото, как добраться

 

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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