Очеретино — Соловьёво. Обстановка на 25.04.24. Карта боевых действий

Очеретино — Соловьёво. Практически сразу после успеха в Новобахмутовке подразделения российской армии наскоком освободили село Соловьево к югу от Очеретино, продвинувшись по дороге от Новобахмутовки. В настоящее время бойцы ВС РФ ведут зачистку остатков противника, пока большая часть группировки сбежала в направлении населенного пункта Сокол. Оттуда ВСУ ведут огонь по нашим военнослужащим. Дальнейшее направление наступления — Сокол — Новопокровское.
После окончания зачистки российские войска могут додавить остатки противника в Очеретино, атаковав позиции ВСУ с юга, а также продвинуться вдоль посадок и балки к Новопокровскому, что также создаст угрозу остаткам противника в Бердычах.
При сохранении текущих темпов ВСУ с высокой вероятностью отступят с западных окраин села на более выгодные позиции на рубеже Новопокровское — Новоселовка 1-я — Уманское.
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Карта боевых действий (н.п. Очеретино — динамика)
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Движения в районе Соловьево и соседней Новомахмутовки создают угрозу позициям ВСУ в Бердычах, которые могут быть обойдены с северо-запада. Это направление может быть использовано для маневра на юг и попыток окружения территорий к западу от Авдеевки, включая район Уманского и водоемы, где сейчас украинские войска строят новую линию обороны. После прорыва у Очеретино, который украинским силам пока не удается остановить, возникает угроза, что российские войска могут прорваться в тыл этой линии.
Освобождение Соловьево на фоне боёв на западной окраине Очеретино создаёт весьма печальные перспективы для украинских формирований, поскольку Соловьево размещено на балке Очеретино, что являлось естественным укреплением. После окончания зачистки российские войска могут додавить Очеретино, атаковав позиции ВСУ с юга, а также продвинуться вдоль посадок и балки к Новопокровскому, что также создаст угрозу остаткам противника в Бердычах.
Южнее российские войска выбивают противника с окраины Бердычей. Общая ситуация для ВСУ на Авдеевском направлении крайне тяжелая.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23132 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15831 танк и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9115 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21288 единиц специальной военной автомобильной техники.
Что говорит противник
Россия производит больше оружия и боеприпасов, чем использует на Украине — министр обороны Германии
- Писториус считает, что Россия может готовить новое наступление.
- «Большая часть или часть того, что сейчас производится, уже не идет на фронт, а попадает на склады. Можно быть наивным и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептик, я бы скорее сказал, что в данном случае Россия делает это, потому что что-то планирует», — заявил Писториус.
Интерактивная карта — Авдеевка
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
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