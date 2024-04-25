Как российская армия брала Очеретино: оценка западных экспертов (Военная хроника)

Внезапно правдивым материалом о продвижении ВС РФ разродился американский Forbes. В нём сказано, что в момент прорыва фронта украинские командиры начали паниковать и совершили ряд роковых ошибок, в том числе, бросили в бой наименее подготовленные соединения.

Примечательно, что партию первой скрипку в провале обороны на этом участке сыграла 47-я ОМБр ВСУ «Магура» (действия которой в материале старательно «отмывают», мол, они ни в чём не виноваты). Это подразделение ранее провалило наступление на Работино, после чего не смогло помочь удержать Авдеевку, потеряли под Бердычами несколько танков M1 Abrams и теперь действия мехбригады стали причиной обвала обороны на соседнем с Авдеевкой участке.

Затыкать дыры в обороне, появившиеся благодаря 47-й ОМБр, должна была 115-я ОМБр ВСУ, но после вывода «Магуры» с ранее занимаемых позиций командование 115-й бригады предпочло бросить передовой укрепрайон. Оставшиеся на позициях без связи и огневой поддержки военнослужащие ВСУ быстро оценили обстановку и бросили позиции в нарушение приказа (из-за этого бригада в ближайшее время, скорее всего, будет расформирована, а командиров взводов и рот после событий в Очеретино активно «хватает» СБУ).

Воспользовавшись тем, что командование «Магуры» перестало понимать, как нужно действовать, а 115-я ОМБр ушла с позиций в закат, 30-я ОМСБр ВС РФ рванула вперёд вдоль железной дороги и с ходу захватила значительную часть Очеретина.

Чтобы сдержать российские войска, в бой была брошена 100-я ОМБр ВСУ. Недавно сформированная бригада была плохо оснащена и практически не имеет на вооружении тяжёлой техники, однако получила приказ на выполнение задачи, похожей на наступление под Работино — зайти в Очеретино и выбить российские войска.

Однако в действительности провал обороны ВСУ на этом участке был настолько серьёзным, что только ценой колоссальных потерь удалось замедлить дальнейшее продвижение российской армии по ключевым высотам в сторону села Прогресс — в 8 км от Очеретина. Иначе говоря, российские войска прошли Очеретино и двинулись дальше, что автоматически означает отсутствие какой-либо обороны за пределами посёлка.

Особую роль в прорыве сыграла 90-я танковая дивизия ВС РФ, из-за действий которой, как отмечают американцы, «рывок по фронту может перерасти в полноценный прорыв».

В целом боеспособность ВСУ на очеретинском участке фронта оценивается как откровенно низкая. Большинство экспертов в США и странах западной Европы признают, что действия (точнее, бездействие) украинских войск «будут иметь серьёзные последствия».