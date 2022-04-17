Очищение организма в домашних условиях — рецепты

Очищение организма значимая процедура о которой знает каждый человек, который следит за своим здоровьем. Существует множество рецептов очистки, многие из них просты в применении. Очищение организма способствует улучшению самочувствия, поднятию настроения, приливу жизненных сил. Ни в коем случае не стоит забывать, что такие процедуры нельзя проводить часто, так как это может навредить вашему здоровью. Ощущение нехватки жизненных сил и проблемы со здоровьем часто служат сигналами, свидетельствующими о необходимости освобождения организма от токсинов и шлаков. С возрастом естественное выведение вредных веществ становится затруднительным, поэтому применение специальных средств и народных способов детокса способно значительно улучшить общее состояние.

Зачем нужно чистить организм

Термина «шлаки» в научной медицине не существует. Приверженцы чисток организма под шлаками подразумевают вредные отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности, и относят к ним каловые и билирубиновые камни, застарелую желчь и слизь, соли и окислы тяжелых металлов, консерванты, пестициды. Они накапливаются в организме, так как сам он справиться с ними не может, и отравляют его. Поэтому необходимы чистки – клизмами, соками, различными процедурами, голоданием и т.д.

В отличие от шлаков токсины – термин, используемый в медицине. Проще говоря, это яды, которые образуются тогда, когда происходит какой-либо сбой в функционировании организма, то есть при болезни или патологическом состоянии. И они действительно негативно сказываются на здоровье. Но в этом случае требуется не чистка, а лечение, чем и занимаются врачи.

Кроме того, существует более 40 видов паразитов, селящихся в человеческом теле! Причем не только в кишечнике, но и в печени, легких, половых органах, под кожей и пр. Эти «непрошеные соседи» высасывают соки, отравляют кровь. Как бы то ни было, стоит провести процедуру по изгнанию паразитов, хотя бы для очистки совести.

В результате у человека появляются болезни, трудно поддающиеся лечению: мигрени, хронические ангины, бронхиты, сердечные недомогания, болезни печени и почек и т. д. Действие паразитов на организм, казалось бы, незаметно, но оно настолько разрушительно, что со временем может привести к тяжелым последствиям, вплоть до развития самых грозных заболеваний.

Симптомы зашлакованности организма

Балластные и отравляющие организм вещества накапливаются в костях, внутренних органах и даже межклеточных пространствах. Они попадают с пищей, водой и воздухом, при проведении косметических и гигиенических процедур и отнимают красоту и молодость, снижая жизненный тонус. Симптомы зашлакованности чрезвычайно распространены в современном мире:

заболевания желудочно-кишечного тракта;

трудности в работе печени;

повышение утомляемости и снижение работоспособности;

воспаление сальных желез;

ускоренное старение кожи и ухудшение внешнего вида волос, ломкость ногтей;

недостаточность иммунитета;

появление аллергических реакций;

поражение слизистых покровов;

гибель нервных клеток;

частые головные боли, ухудшение памяти и рассеянность;

снижение аппетита, жажда.

Патологии сердечно-сосудистой системы, ранние инфаркты также можно отнести к симптомам, свидетельствующим о зашлакованности организма.

Есть два пути попадания токсинов внутрь:

Из окружающего мира (экзогенные). Их источником является вода, еда, воздух. Токсины проникают в человека через органы дыхания, кожные покровы, пищевод. Сюда включают как химсоединения, так и яды растительного или животного происхождения. Также организм может быть ослаблен длительным приемом лекарств, что приводит к накоплению вредных веществ. Второй путь –— образование в процессе метаболизма (эндогенные токсины). Это происходит в случае, когда хромает обмен веществ или нарушаются процессы выведения токсинов. К примеру, если у человека возникают проблемы с печенью, то в организме происходит накопление аммиака, билирубина, фенолов. При этом вредные элементы могут скапливаться абсолютно во всех частях тела: в костях, крови, органах, межклеточном пространстве.

Этапы подготовки к выведению паразитов из организма в домашних условиях

Очищение организма. Перед применением любой методики выведения токсинов и шлаков из организма человек должен наладить здоровое питание (лучше – вегетарианское, без жирных и тяжелых блюд), 1-2 недели придерживаться лёгкой разгрузочной диеты, с обилием свежих сырых овощей, фруктов, свежевыжатых соков, при отсутствии рафинированных продуктов, сахаров.

Необходимо соблюдать правильный питьевой режим – пить чистую (лучше дистиллированную) питьевую не минерализованную воду.

Рекомендуется выполнять очищение кишечника клизмами – особенно, если человек страдает запорами. Для клизм можно брать отвары полыни, тысячелистника, пижмы, календулы, ромашки, добавляя их в прохладную воду.

Симптомы наличия паразитов, токсинов и шлаков в организме человека

Симптомы, свидетельствующие об инфицировании паразитамив организме:

наличие головокружения и головных болей;

ощущение слабости;

повышается уровень слюноотделения;

понижается аппетит, что становиться причиной снижения массы тела;

ощущение голода возникает достаточно часто;

болевые ощущения в мышцах;

аллергические реакции в виде сыпи на кожных покровах;

человек начинает храпеть во время сна и скрипеть зубами;

часто наблюдаются депрессивное состояние и расстройства психологического характера;

иммунная система слабеет, появляется анемия (малокровие);

могут образовываться пигментные пятна и папилломы;

ступни ног трескаются;

кожные покровы становятся жирными.

проявляются прыщи, акне и ранние морщины.

Способы очищения кишечника в домашних условиях

Очищение организма микрокристаллической целлюлозой

Этот природный компонент является очень эффективным средством для очищения кишечника, крови и лимфы.

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) впитывает в себя словно губка токсины, яды и холестерин связывая и выводя их из организма с калом. Она имеет великолепное свойство механически очищать стенки ЖКТ подобно ёршику.

Принимая МКЦ необходимо строго соблюдать питьевой режим. Воды нужно выпивать до 60 мл на 1 кг веса в сутки.

Если не придерживаться обильного питья, то можно получить неприятный эффект в виде запора. Приобрести МКЦ можно в любой аптеке и придерживаясь инструкции провести курс очищения кишечника.

Очищение организма отрубями в домашних условиях

Очищение кишечника грубыми частицами оболочек зёрен (отрубями) даёт примерно такой же результат, как и микрокристаллическая целлюлоза. Клетчатка, находящаяся в отрубях, как и МКЦ не переваривается и не усваивается в организмом.

Попадая в ЖКТ, она сильно разбухает и требует большого количества воды. Отруби очень хорошо «выметают» из кишечника каловые камни и завалы, выводят шлаки, радионуклиды, тяжёлые металлы и токсины.

За счёт применения данного натурального и абсолютно безопасного продукта, микрофлора кишечника приходит в норму и всасываемость питательных веществ значительно улучшается.

Приобрести отруби можно где угодно, начиная с магазинов и заканчивая аптеками. Принимаются они трижды в день за 20 – 30 минут до еды по две столовые ложки, которые следует запить двумя стаканами воды. Курс очищения один месяц, проводить следует не чаще одного раза в год.

Очищение организма кашами в домашних условиях

Очищение организма. Определённая пища вполне способна справляться с задачей очищения кишечника. Сюда можно смело отнести различные злаки, из которых готовятся каши. Благодаря пищевым волокнам, содержащимся в кашах, происходит аккуратное очищение ЖКТ.

К крупам, очищающим кишечник можно отнести неочищенный рис, перловую крупу, гречку, овёс и пр. Если приучить себя регулярно питаться нужными злаками, то очищение другими способами можно будет проводить не так часто. Для очищения кишечника часто используют рисовую диету, позволяющую не только вывести шлаки и токсины из желудочно-кишечного тракта, но и похудеть.

Очищение организма яблоками в домашних условиях

Как и в вышеперечисленных овощах, в яблоках также содержится большое количество клетчатки, которая аналогично воздействует на кишечник. Плюс ко всему в кисло-сладких сортах яблок содержится фруктовая кислота, хорошо растворяющая шлаки и токсины и помогающая в очищении ЖКТ.

Сладкие же сорта яблок не содержат этой кислоты. Очищение кишечника яблоками проводят за один день. Для этого берут два килограмма яблок любого кисло-сладкого сорта и воду.

Яблоки необходимо будет съедать равными порциями через каждые два часа. Можно и нужно будет также пить чистую негазированную воду.

Кроме яблок и воды ничего больше в течении дня не есть. Такую чистку кишечника можно проводить пару раз в месяц, и в скором времени вы отметите её положительные результаты.

Очищение организма травами в домашних условиях

Очищение организма. Лечение травами, всегда играло большую роль у народов прошлого и в настоящем времени они занимают достаточно весомую позицию.

Очищение организма травами и в частности очищение кишечника даёт устойчивые положительные результаты и избавляет от токсических веществ и нейтрализует яды, попадающие в кровь. Есть травы, обладающие разными свойствами: желчегонным действием, слабительным эффектом, растворяющие слизь.

Очищение организма свежевыжатыми соками в домашних условиях

В этом способе нам понадобятся свежие кислые, либо с кислинкой фрукты — любые цитрусовые, кисленькие яблоки, сливы, алыча, вишня и пр. Эти продукты содержат большое количество фруктовой кислоты.

Она эффективно растворяет затвердевшие каловые массы и шлаки, благодаря чему они начинают отлипать от стенок кишечника и выводиться с калом. Если сочетать этот способ с очищением отрубями и МКЦ, то мы получим усиленный двойной эффект.

В день чистки нельзя ничего есть и пить кроме сока. Такое очищение проводят дважды в месяц.

Из фруктов необходимо отжать сок в таком количестве, чтобы хватило на весь день приёма. Раз в один час необходимо будет выпивать один стакан сока.

Рецепты очистки организма в домашних условиях

Очищение по методу Хильды Кларк

Очищение организма. Для приготовления настойки кожуры нужно взять 15 оболочек ореха, залить полулитром водки или спирта, поставить в солнечное место на 1 месяц, затем убрать в тёмный шкаф. Принимать препараты нужно на пустой желудок утром.

Вначале утром нужно капнуть в 100 мл воды 1 каплю настойки, медленно выпить. Затем каждый день прибавлять по капле. На 6 день следует добавить в воду 2 чайные ложки настойки. В течение года нужно принимать по 2 чайные ложки настойки на 100 граммов воды.

Порошок полыни начинают принимать перед ужином, по половине чайной ложки, запивая только водой. Первые два дня принимать по половине ложечки, затем на 3 и 4 день принимать уже по чайной ложке, на 5 и 6 день – по 1,5 ложечки.

Этот метод наиболее широко известен, он славится своей эффективностью в борьбе и с глистами, и с одноклеточными паразитами, вирусами, бактериями. Для очищения необходимо иметь настойку кожуры незрелого грецкого ореха (чёрного), или препарат «Нуксен» из аптеки, сухую траву полыни, молотую гвоздику.

Принимать до тех пор, пока объём порошка полыни не увеличится до 7 доз (по окончании двух недель). Затем в качестве закрепления результата и профилактики нужно принимать в течение года по половине ложечки (чайной) каждое утро.

Порошок гвоздики следует начинать принимать утром до еды, в одной дозе, равную горошине, на второй день – уже две дозы. С третьего дня и по 10-й день нужно принимать по три дозы порошка гвоздики, затем, в течение года, для профилактики следует принимать порошок гвоздики раз в неделю, по три дозы.

Чистка кишечника содой

Очищение организма. Известная народная чистка кишечника – сода. Она имеет антипаразитарные свойства, которые удачно применяются в народной медицине. Современные исследования доказали, что сода нейтрализует лишние кислоты в организме, и повышает щелочные резервы, которые пагубно влияют на червей.

Болевой симптом во время проведения данного мероприятия, сигнализирует о наличии паразитов, и их нежеланию покидать жизненный резервуар.

Очистка содой действует только на толстый кишечник, и проводится с помощью клизмы в 3 этапа, где 1-ый и 3-ий этап – обычные очистительные клизмы, а 2-ой — непосредственно клизма с содой. Для приготовления содовой клизмы необходимо 800 мл кипяченой воды и 1 ст.л. соды нагреть на огне до 40 °C. Введенный раствор задерживают в прямой кишке около 30 минут.

Рецепты очистки организма с чесноком в домашних условиях

Можно выполнять клизмы. Готовят для них раствор из размятой головки овоща и некипяченой воды комнатной температуры. Заливают чеснок водой, дают настояться 30-40 минут, отфильтровывают и выполняют клизму. Делают процедуры каждый день в течение 1 недели в вечернее время.

Можно вместо воды использовать молоко. Отваривают в молоке несколько зубчиков овоща, остужают до комнатной температуры, отфильтровывают и применяют по назначению. Такие клизмы особенно показаны детям, так как обладают мягким действием. Продолжительность курса такая же, как в первом рецепте.

Благодаря бактерицидным свойствам чеснока можно избавиться, как от крупных гельминтов, так и от простейших патогенов.

Очищение организма. Положительные отзывы получила настойка на коньяке. Измельчают 400 г чеснока и заливают 1 л напитка. Выдерживают средство в плотно закрытой стеклянной емкости в темном месте. Отфильтровывают настойку через 3 недели. Натощак каждое утро принимают по 1 ст. л., длительность курса 2 месяца. Повторяют очистку раз в 2 года.

Рецепты с полынью в домашних условиях

В народе используют несколько рецептов с полынью: отвар готовят из 1 ст. л. высушенной травы и 200 мл кипятка. Настаивают средство 15-20 минут, прогревают дополнительно 10 минут на водяной бане, отфильтровывают и выпивают в несколько приемов за день.

Лечение продолжают месяц; высушенную полынь растирают до состояния порошка. Используют все части растения: листья, стебли, корни и цветки. Ежедневно на голодный желудок принимают по 1 ч. л. порошка, запивая теплым сладким чаем.

Курс народной терапии 1 месяц; хороший эффект получают с помощью спиртовой настойки. Заливают 5 ст. л. высушенной травы 500 мл спирта, лучше медицинского. Выдерживают средство в стеклянной емкости в неосвещенном месте.

Отфильтровывают настойку через 10 дней. Принимают перед едой утром и вечером по 1 ст. л. Курс продолжают, пока не закончится средство. Нельзя использовать настойку из полыни пациентам с сердечнососудистыми патологиями, заболеваниями желудка.

Настой из грибов лисичек в домашних условиях

Очищение организма. Такое лечение очень эффективно при паразитах, так как мякоть этих грибов содержит вещества, которое отрицательно на них воздействуют. Однако, во время тепловой обработки или засолке все полезные свойства лисичек исчезают.

Поэтому, чтобы провести эффективную очистку организма, мы рекомендуем сделать такой настой: 100 г свежих измельченных лисичек (или 200 г засушенных грибов) залейте 250 мл чистого спирта, плотно закройте крышкой и оставьте настаиваться в холодильнике на 2-3 недели. Периодически снадобье нужно взбалтывать.

Очень важно, что лисички не только выводят из организма «непрошенных гостей», но и стимулируют иммунную систему организма.

По истечении этого срока можно начать прием лекарства (только не процеживайте его) Итак, выпиваете по 1 чайной ложке спиртовой настойки лисичек каждый вечер перед сном. Курс продолжайте 1 месяц.

Диета от паразитов у человека

Например, если мы едим бутерброд с колбасой или картофель с котлетами, то наша пищеварительная система получает противоречивые сигналы (нужно одновременно переваривать и белок, и углеводы), поэтому организм начинает давать сбой.

Тогда еда попадает в кишечник не полностью переваренной, что является отличной питательной средой для всех видов паразитов. Что мы должны помнить: мясо, сыр и бобовые (фасоль, соя, чечевица, горох) всегда нужно есть в компании с овощами, без хлеба или картофеля.

Все народные целители, которые часто сталкиваются с паразитами у детей и взрослых людей, рекомендуют есть углеводы и белки отдельно. Если вы употребляете такую пищу вместе, то пищеварение нарушается, и ферменты работают неправильно.

Очищение организма. Между белковой пищей (мясо, сыр, овощи, бобовые) и углеводной (хлеб, макароны, картофель, крупы) нужно делать двухчасовый интервал. Если вы любите бутерброды, ешьте их с овощами гриль. Употребляйте каши. Они выводят весь «мусор» из кишечника.

Продукты, способствующие выведению токсинов, шлаков и паразитов из человеческого организма:

свежая клубника; семена тыквы;

квашеная капуста; отвар грибов – лисичек;

корень хрена; корица; цикорий;

морковь; перец-чили; маньчжурский орех.

Побочные действия и противопоказания очищения организма в домашних условиях

Для того чтоб очищение прошло быстро и эффективно должно быть соблюдено обязательное условие – нормальное самочувствие.

Нельзя заниматься чисткой в следующих случаях:

если наблюдается обострение хронических заболеваний. В этот момент иммунная система ослаблена;

при кровотечении. Ранение, менструация у женщин;

при вирусных заболеваниях, которые могут сопровождаться высокой температурой тела;

при заболеваниях сердца, почек, печени особенно в период обострения;

если был диагностирован гастрит или язва;

при заболеваниях онкологического характера;

женщинам при беременности и в период кормления грудью.

Очищение организма. Перед применением любого средства (особенно медицинских препаратов) необходимо пройти консультацию у специалиста, а также диагностику для полного убеждения в наличии гельминтов.

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По материалам:

http://neparazit.ru , https://parazit-off.ru/