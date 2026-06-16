Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с государственным участием

Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. В список вошли очистные сооружения в Евпатории, сообщили в пресс-службе кабмина.

В обновленный список вошли объекты здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства. Всего 25 новых позиций. Эти проекты будут финансироваться в рамках госпрограмм и из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), — говорится в сообщении.

В частности, в перечень включили реконструкцию очистных сооружений в Евпатории, строительство областного роддома в Магадане, реконструкцию зданий больницы скорой помощи в Таганроге, строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области и другие объекты.

Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20%. Производительность очистных в будущем составит 63 тысячи кубометров в сутки. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.

источник: РИА Новости Крым

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