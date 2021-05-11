ОД «Доброволец» и фонд «Добро Мира — Волонтеры Крыма» открыли социальный склад вещей в Орлином

Накануне в селе Орлином (Балаклавский район Севастополя) открылся социальный вещевой склад. Это новый совместный проект Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» и Благотворительного фонда «Добро Мира – Волонтеры Крыма». Смысл проекта прост: социальный склад – это бесплатные вещи для населения. Причем не только одежда, обувь, но и детские товары, в том числе игрушки, коляски. В наше время – несомненная поддержка тем, кто нуждается. В Крыму такой склад работает в Симферополе, теперь появился и в севастопольском регионе.

Мы рады, что в Севастополе есть такая организация, которая взяла на себя социальную нагрузку, готова помогать людям и открыла сегодня склад вещей для нуждающихся. Уверена, это поможет сотням семей из сел Байдарской долины, — говорит учредитель фонда «Добро Мира — Волонтеры Крыма» Наталья Мартынец.

Первый день работы социального склада в Орлином (расположен в здании бывшей конторы совхоза на ул. Тюкова, 68) показал – проект востребован, люди – довольны и благодарны. Сельчан ждут новые проекты «Добровольца».

Это наш совместный с крымчанами – Благотворительным фондом «Добро Мира – Волонтеры Крыма» социальный проект. Бесплатные вещи, достаточно хорошего качества — всем жителям сел Байдарской долины. Далее мы в этом же здании будем открывать бесплатную социальную парикмахерскую. Пока это будет совмещено с балаклавской парикмахерской, сюда будет мастер приезжать. В дальнейшем планируем открыть парикмахерскую на постоянной основе. И третий наш проект здесь – мы будем оказывать профессиональную юридическую помощь населению. Думаю, недели две-три и мы сможем этот проект запустить, — рассказал лидер Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Он подчеркнул: развитие сельских территорий Севастополя — приоритетная задача «Добровольца» и реализуется она конкретными делами.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец», видео — В.Илларионов.