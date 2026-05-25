Один человек погиб и 33 пострадали — ДТП в Крыму за неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 25.05.2026

За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В период с 18 по 24 мая 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 25 ДТП, в которых один погиб, 33 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

С участием пешеходов произошло три аварии, в которых пострадали трое человек, уточнили в ГАИ.

Также пресечен 181 факт управления транспортом водителями в состоянии опьянения, в том числе 27 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

24 мая на трассе под Севастополем насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась.

