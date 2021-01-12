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Один из итогов года: турпоток в Крым в 2020-м снизился на 15%
Фото: Free-Photos, pixabay.com

Один из итогов года: турпоток в Крым в 2020-м снизился на 15%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 12.01.2021

Причина — коронавирус.

Курорты Крыма в 2020 году приняли 6,3 млн. отдыхающих, что ниже показателей турпотока 2019 года на 15%. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. Накануне он отметил высокое число туристов, отдохнувших на полуострове в период Новогодних и Рождественских праздников.

По его информации, в целом по итогам 2020 года в Крыму отдохнуло 6 млн. 303 тыс. туристов. Таким образом Крым принял на 1,1 млн. туристов меньше, чем годом ранее.

Считаю, что туристическая отрасль Крыма, несмотря на очень сложный год, справилась со всеми вызовами, — подчеркнул Аксёнов.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн. человек, в 2019 году — 7,4 млн. отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за коронавируса, тем не менее, регион к декабрю принял уже 6 млн. отдыхающих. Ну а итог года – 6,3 млн. туристов.

Один из итогов года: турпоток в Крым в 2020-м снизился на 15%

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