Один из крупнейших судостроительных заводов Республики Крым модернизируется при поддержке Минстроя России

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым и уже 85 лет успешно работает в сфере судостроения и судоремонта. В настоящее время модернизация его корпусообрабатывающего цеха, реконструкция производственных площадей и техническое перевооружение финансируются в рамках программы льготного кредитования Минстроя России, утвержденной постановлением Правительства РФ.

По итогам реализации инвестиционного проекта на заводе планируется создать более тысячи новых рабочих мест. Результатом обновления станет сокращение сроков производственного процесса изготовления судов и металлоконструкций, а также увеличение производственных мощностей предприятия до 50 тысяч тонн металла в год, – отметили в Минстрое РФ.

Программа льготного кредитования инвестиционных проектов на Крымском полуострове запущена в 2022 году. При реализации значимого для социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя инвестиционного проекта юридические лица и индивидуальные предприниматели в праве обратиться в уполномоченные банки для получения кредита по субсидируемой ставке. Льготные кредиты предоставляются в размере до 10 млрд. рублей на осуществление капитальных вложений на срок до 10 лет.

Фото: минстрой РФ.