«Один к двум» — соотношение числа заболевших и выздоровевших за сутки в Севастополе

По состоянию на утро 28 февраля в Севастополе зарегистрировано 60 новых случаев заболевания COVID-19. 126 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека — в возрасте от 71 года до 96 лет.
Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 11 951 человек. В настоящий момент выздоровели 10 945 человек, 493 умерло. Под наблюдением находится 624 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в городском правительстве.
Напомним, единая «горячая линия» в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
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