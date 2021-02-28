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«Один к двум» - соотношение числа заболевших и выздоровевших за сутки в Севастополе

«Один к двум» — соотношение числа заболевших и выздоровевших за сутки в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 17:37 28.02.2021

По состоянию на утро 28 февраля в Севастополе зарегистрировано 60 новых случаев заболевания COVID-19. 126 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека — в возрасте от 71 года до 96 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 11 951 человек. В настоящий момент выздоровели 10 945 человек, 493 умерло. Под наблюдением находится 624 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в городском правительстве.

Напомним, единая «горячая линия» в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

«Один к двум» - соотношение числа заболевших и выздоровевших за сутки в Севастополе

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