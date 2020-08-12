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В Ялте полиция задержала уроженца Кемерово с "солью" в конфетной обёртке

Один «соль» заказал через Интернет, второй… нашёл на улице. Происшествия в Ялте

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:23 12.08.2020

В Ялте — на улице Туристской и улице Мира —  сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчины, каждый из которых изобличен в незаконном хранении наркотических средств.

В ночное время полицейскими был остановлен гражданин, поведение которого вызывало подозрение: мужчина нервничал и по внешним признакам был в растерянном состоянии. В ходе личного досмотра у 36-летнего жителя Ялты был изъят полиэтиленовый зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета. При опросе ранее не судимый гражданин пояснил, что в пакете находится наркотическое вещество «Соль», которое он заказал через сеть Интернет и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Порошок был направлен на экспертизу, по результатам которой установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

В этот же день, во время патрулирования полицейскими проведен досмотр 29-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за наркопреступления, у которого был найден такой же полиэтиленовый зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Со слов задержанного, обнаруженное у него вещество относится к так называемым «солям», которое он нашел и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Исследование порошка закончилось темы же выводами:  изъятое оказалось N-метилэфедроном, — говорят правоохранители.

Дознавателем отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г. Ялте по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает наказание – до трех лет лишения свободы.

Один "соль" заказал через Интернет, второй... нашёл на улице. Происшествия в Ялте

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