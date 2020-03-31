Один — в больнице, другой — в полиции. В Симферополе ревность довела до греха двух парней

В дежурную часть полиции в Симферополе обратился 27-летний парень — неизвестный гражданин на лестничной клетке многоквартирного дома нанес ему удары по телу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 18-летний местный житель. Со слов задержанного, он познакомился на улице с девушками и решил провести их до места проживания. Но дверь квартиры открыл их старый друг, пришедший к ним в гости. Между парнями на почве ревности произошел конфликт. В результате новоиспеченный друг девушек нанес удары ножом оппоненту, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.