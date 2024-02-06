Одинокий турист ночью заблудился на горе Чатыр-Даг. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

В службу спасения сегодня ночью (в 3:10) поступила информация о том, что на нижнем плато горы Чатыр-Даг в связи с темным временем суток заблудился мужчина, следовавший от Красной тропы до турстоянки «Оникс-тур». В район поисково-спасательных работ направились 6 сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Прибыв на нижнее плато горы Чатыр-Дага к стоянке «Оникс-тур», сотрудники МЧС начали поиски по направлению к Красной тропе. В течение получаса турист был найден. Спасатели доставили его на турбазу. В медпомощи он не нуждался, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.