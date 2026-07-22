«Одиссея» Кристофера Нолана: Что пишут критики о фильме?

В мировом прокате идёт «Одиссея» Кристофера Нолана — картина, вокруг которой ещё до премьеры развернулась настоящая культурная война. 250 миллионов долларов бюджета, звёздный актёрский состав и первый в истории полный съёмочный процесс на IMAX 70 мм — проект уже успел побить несколько рекордов. Но совпадают ли мнения профессиональных критиков и зрителей? Разбираемся в обзорах мировых СМИ.

Как фильм встретили на Западе

Самые высокие оценки «Одиссее» выставили британские издания. The Times назвал ленту «шедевром» и поставил максимальный балл. The Telegraph объявил картину лучшим фильмом года. The Independent присудил 5 звёзд из 5, назвав её «блокбастером беспрецедентного масштаба». Evening Standard похвалил «колоссальное произведение кинематографа».

Американские критики тоже не скупились на эпитеты. Variety отметила «триумфальный и зрелищный масштаб постановки». Los Angeles Times охарактеризовал картину как «ошеломляющую» и «чистое кино». USA Today поставило максимальную оценку — 4/4. Time Out (100 баллов) назвал фильм «апогеем» философии Нолана делать всё «в кадре». Polygon (95 баллов) отметил, что режиссёр убирает привычные инструменты, «чтобы голыми руками лепить историю кинематографа».

О том, как Нолан переосмысляет Гомера, какие технические вызовы стоят перед съёмочной группой и почему IMAX 70 mm — это настоящая революция, читайте в рецензии на «Одиссею» на флэтлупс (флетлупс)

Есть, впрочем, и те, кто остался не вполне доволен. The Hollywood Reporter поставил 70 баллов, назвав картину «неровной» и уступающей «Оппенгеймеру» в интеллектуальной сложности. IndieWire признал фильм «неуклюжим» в сравнении с лучшими работами Нолана, но отметил: финал полностью окупает три часа экранного времени. Самую жёсткую оценку дал The Economist — назвал экранизацию «глупой», а Одиссея — «современным хорошим парнем».

На агрегаторах картина получила впечатляющие 96–98% свежести на Rotten Tomatoes и 88–93 балла на Metacritic. Это лучший результат в карьере Нолана, превзошедший даже «Тёмного рыцаря» (94%) и «Оппенгеймера» (93%).

Актёрская игра: кому пророчат «Оскар»

Особого внимания удостоился актёрский состав. Мэтта Дэймона в роли Одиссея называют идеальным кастом и прочат ему «Оскар». Роберт Паттинсон в образе жениха Антиноя, по мнению многих критиков, «абсолютно украл фильм». Том Холланд выдаёт лучшую роль в карьере, убедительно показывая взросление Телемаха. Энн Хэтэуэй стала настоящей «похитительницей сцен» в роли Пенелопы.

Главное открытие фильма — Саманта Мортон. У актрисы всего одна сцена в роли Цирцеи, но, по словам критиков, она затмила даже звёздный женский состав первого эшелона. Некоторые обозреватели уже называют её главным претендентом на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Техническая сторона: почему IMAX важен

«Одиссея» стала первым коммерческим фильмом, полностью снятым на плёночные камеры IMAX 70 мм. Оператор Хойте ван Хойтема создал визуальный ряд, который критики описывают как «ошеломляющую красоту».

Критики единодушны: картину нужно смотреть в IMAX. В обычном формате теряется значительная часть замысла режиссёра. Однако именно это решение породило новую волну недовольства: подходящих кинотеатров в мире крайне мало, и многие зрители не могут оценить работу Нолана так, как он задумывал.

Кассовые сборы и зрительский успех

Несмотря на противоречивые отзывы, «Одиссея» бьёт кассовые рекорды. За первый уик-энд в США картина собрала 117 миллионов долларов, а предварительные показы принесли ещё 18 миллионов.

Эксперты прогнозируют, что фильм может установить сразу несколько достижений: самый успешный старт игрового фильма с начала года, лучший старт для картины с рейтингом R в истории Universal и самый кассовый уик-энд в карьере Мэтта Дэймона. Даже с учётом рекордного бюджета в 250 миллионов долларов, «Одиссея» имеет все шансы окупиться в ближайшие недели.

Итог

«Одиссея» — масштабное, чувственное и уникальное прочтение древнего эпоса. Нолан снова доказал, что не боится провокаций и не идёт на компромиссы. Спектр оценок широк — от восторженных до сдержанных, но критики сходятся в главном: это кинособытие, которое нельзя пропустить.

О том, как Нолан переосмысляет Гомера, какие технические вызовы стоят перед съёмочной группой и почему IMAX 70 mm — это настоящая революция, читайте в рецензии на «Одиссею» на ФЛЭТЛУУПС.КУЛЬТУРА.

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