Одна из автозаправочных станций Крыма «недобросовестно конкурировала». ФАС включилась в процесс

Крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для предупреждения послужила проверка официального сайта компании, в ходе которой выявили признаки недобросовестной конкуренции, а именно введения в заблуждение потребителей.
Речь идет о топливе «Блу Шелби», в публикациях содержались неподтвержденные заявления о премиальных характеристиках топлива, такие как «финансовая выгода до 7,3%», «экономия до 3-х литров с каждой заправки» и «улучшение динамики разгона до 1,5 секунды, — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что данная информация не была подкреплена объективными доказательствами и исследованиями, и это могло ввести потенциальных покупателей в заблуждение и создать необоснованные преимущества для компании на рынке.
В настоящее время компания устранила нарушение, уточнили в УФАС.
источник: РИА Новости Крым
