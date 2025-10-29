Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Одна из автозаправочных станций Крыма «недобросовестно конкурировала». ФАС включилась в процесс
Новости Республики
Одна из автозаправочных станций Крыма "недобросовестно конкурировала". ФАС включилась в процесс
фото: © РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Одна из автозаправочных станций Крыма «недобросовестно конкурировала». ФАС включилась в процесс

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:14 29.10.2025

Крымское межрегиональное УФАС России выдало предупреждение одной из сетей АЗС Крыма о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для предупреждения послужила проверка официального сайта компании, в ходе которой выявили признаки недобросовестной конкуренции, а именно введения в заблуждение потребителей.

Речь идет о топливе «Блу Шелби», в публикациях содержались неподтвержденные заявления о премиальных характеристиках топлива, такие как «финансовая выгода до 7,3%», «экономия до 3-х литров с каждой заправки» и «улучшение динамики разгона до 1,5 секунды, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что данная информация не была подкреплена объективными доказательствами и исследованиями, и это могло ввести потенциальных покупателей в заблуждение и создать необоснованные преимущества для компании на рынке.

Узнайте больше:  На Солнце - крупный взрыв. Ближе к Земле

В настоящее время компания устранила нарушение, уточнили в УФАС.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x