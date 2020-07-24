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Однако... В торговле работает больше россиян, чем население в 170 странах мира
иллюстрация: geekometr.ru

Однако… В торговле работает больше россиян, чем население в 170 странах мира

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 24.07.2020

25 июля 2020 года в России отмечают День работников торговли. В преддверии праздника Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представила необычную статистику, объясняющую значимость торговой отрасли в нашей стране:

  • 13 миллионов россиянин заняты в сфере торговли – это больше, чем население каждой из 170 стран, включая такие, как Исландия, Багамы, Монако и другие, и больше, чем совокупное население Греции и Латвии.
  • Около 5 000 товаров в день в среднем сканирует кассир. Такое количество товара хватит, чтобы обеспечить среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек продуктами на полгода.
  • Самыми посещаемыми местами в России являются разные магазины. Россияне ходят за продуктами с такой же частотой, как пользуются общественным транспортом.
  • Товары минимум из 35 стран каждый день проходят через руки среднестатистического грузчика.
  • 30 тонн продуктов сортирует сотрудник распределительного центра за 1 день. Это равно массе 6 слонов.
  • 80% населения России может дойти из дома до магазина менее, чем за 10 минут. При этом в 70% случаев выбор покупателя будет состоять более чем из одной торговой точки.
  • Куриные яйца – один из самых продаваемых продуктов. Спрос на них сохраняется в любой сезон.
  • Общая площадь всех магазинов крупнейших торговых сетей равна 27,15 млн кв. м, что практически равно площади Мальдив и в 61 раз больше площади Ватикана.
  • Анастасия – самое популярное имя среди старших кассиров, а не Зинаида или Галина, как принято считать.
  • 35 сортов томатов только на вид способен отличить друг от друга сотрудник торгового зала.

Однако... В торговле работает больше россиян, чем население в 170 странах мира

СПРАВКА: анализ проводился на основе данных торговых сетей «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Метро», «Азбука Вкуса». Использованы данные внутренних исследований АКОРТ и данные Росстата (Федеральной службы государственной статистики).

Однако... В торговле работает больше россиян, чем население в 170 странах мира

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