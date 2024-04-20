Одни играют, другие смотрят: рейтинг самых популярных видов спорта

По словам острых на язык любителей зрелищ с уклоном в спорт, весь мир делится на две неравные части: одни являются участниками (игроками, представителями) того или иного вида спорта, а другие — «сочувствующими». То есть теми, кто к спорту относится серьёзно, но предпочитает смотреть на него со стороны, являясь болельщиками. Представляющих первую когорту — сотни тысяч, а вот во вторую входят сотни миллионов!

Интересный факт: специалисты даже не берутся точно подсчитывать, сколько на данный момент существует спортивных дисциплин. Но говорят однозначно — это несколько тысяч видов спорта, каждый из которых имеет свои уникальные правила, оборудование и характеристики.

Но вот вам несправедливость, по оценкам экспертов, подавляющему большинству из них так и не удастся прорваться в топы популярных видов спорта, несмотря на зрелищность, сложность «сценариев» и т.д. Рейтинг «самых-самых» вот уже несколько лет — «закрытая лига». В него входят лишь несколько спортивных игр, собирающих на стадионах и специализированных площадках миллионы зрителей, а на банковских счетах команд — «миллионы денег».

И это: