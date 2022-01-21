Одним ФОКом в Севастополе стало больше. Комплекс на улице Гавена будет домом для самбистов

На улице Гавена завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы. Новый комплекс станет домом самбо, на базе которого будут проходить тренировки и соревнования по самбо и дзюдо.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках ФЦП и введен в эксплуатацию уже в конце прошлого года. Это долгожданный объект, и его основная специализация – единоборства. Сегодня мы вместе с президентом Федерации самбо Сергеем Владимировичем Елисеевым подписали соглашение об участии Севастополя в проекте «Самбо в школу». Теперь у самбистов появится свое место в городе, которое, я надеюсь, будет выпускать будущих чемпионов страны и мира, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Благодаря подписанному соглашению, занятия по самбо будут проходить не только на базе ФОКа, но и в образовательных учреждениях. Так, к проекту «Самбо в школу» уже присоединились четыре учебных заведения: «Экотех+», образовательный центр «Бухта Казачья», а также школы №30 и 45. Азы самбо школьники будут изучать на уроках физкультуры — для этих целей в образовательные учреждения уже закуплены специализированные ковры. А дети, которым понравятся единоборства, смогут приходить на тренировки в секции, где с ними будут заниматься специалисты.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал, что проект имеет продолжение: следующий этап «Самбо в вузы». Чтобы те дети, которые начали заниматься самбо в школах, могли продолжать тренировки в университете.

Мы получили прекрасный подарок для всех самбистов России. Я надеюсь, что и наша сборная команда опробует этот зал. Хочу поблагодарить губернатора за то, что сегодня вид спорта, который создан у нас в стране, получает здесь второе рождение. Здесь есть хорошая команда и перспективы, — говорит президент Всероссийской Федерации самбо.

Губернатор Михаил Развожаев добавил, что в городе много видов спорта, которые активно развиваются, и также могут быть внедрены в программу образовательных учреждений.

Если к нам поступят предложения от других федераций спорта, обязательно будем их рассматривать. Но так как единоборства особенно привлекательны для молодых людей, а самбо – это наш национальный вид спорта, отвечающий духу и философии страны, наше решение сегодня было абсолютно правильным, — отмечает Михаил Развожаев.

Напомним, здание нового физкультурно-оздоровительного комплекса двухэтажное. На первом этаже расположен тренажерный зал с гардеробными и душевыми, помещениями тренеров, судей, медицинский кабинет. На втором этаже находится зал для борьбы – он предназначен как для тренировок, так и для проведения соревнований. Тренироваться в зале могут 30 человек, а вместимость на время соревнований составляет до 70 человек, из которых 30 — зрители.

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