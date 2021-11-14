Одноразовая косметика для отелей и гостиниц, как стандарт нормы

В современном социуме одноразовая косметика для гостиниц и отелей в соответствующих по статусу заведениях считается нормой.

Но некоторые гостиничные комплексы средней категории пренебрегают данным моментом, и как показывается практика, зря.

Косметика для гостиниц и отелей, как стандарт нормы

Исходя из статистической информации, можно сделать вывод, что практически 75% посетителей отелей и гостиниц польются одноразовыми туалетными принадлежностями. В некоторых ситуациях востребованность обуславливается определенными ограничениями авиакомпаний, что исключает возможность обеспечить полноценный уход за кожей и волосами во время перелета. Данный момент считается наиболее актуальным среди большей части путешественников, которые перемещаются с ручной поклажей.

Вторая причина, по которой одноразовая косметика для отелей и гостиниц будет актуальной, заключается в том, что даже опытные путешественники забывают взять с собой элементарные туалетные принадлежности. Поэтому мини-косметика в номере отеля или гостиницы сможет стать не только приятным сюрпризом для гостя, но и полноценным спасением.

Как правило, стандартный набор одноразовой косметики для отелей и гостиниц состоит из геля для душа, мыла и шампуня. Но некоторые заведения расширяют данный ассортимент, предоставив для гостей возможность бесплатного использования следующих принадлежностей:

Одноразовый набор для чистки зубов

Одноразовый набор для бритья

Макияжные салфетки

Расчески, губки для очистки обуви и другое

Персонализация одноразовой косметики

Для ведения эффективного и прибыльного гостиничного бизнеса такая мини-косметика может стать настоящим спасением. Профессионализм и гостеприимство в данной сфере заключается в том, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности любого гостя. Правильный подбор мини-косметики будет сделать гораздо проще, если предварительно осуществить условное разделение гостей на определённые категории, после чего продумать, какая именно одноразовая косметика будет оптимальной для той или иной группы гостей.

Деловые поездки и командировки лучше всего отображаются на прибыльности гостиничного бизнеса, так как они не зависят от сезонности и могут быть предсказуемыми. Так как многие поездки и мероприятия данного типа организуются заблаговременно. Предоставив возможность бесплатного использования одноразовой мини-косметики в номере, клиент по достоинству оценит столь профессиональный жест.

Чтобы понять, какой лучше набор мини-косметики использовать в номере гостя, достаточно спросить его об этом на момент бронирования номера. Для гостей, которые останавливаются в номере на несколько дней, достаточно будет следующего набора:

Зубная паста и щетка

Гель для душа

Мыло

Расческу или бритвенные принадлежности можно предоставить гостю по его желанию на момент его прибытия в номер. Но если отель планирует принимать семейную пару или гостя на более долгий период времени, то стоит заблаговременно продумать размер туалетных принадлежностей, который должен соответствовать продолжительности их проживания в номере. К примеру, для таких гостей можно использовать более объёмные флаконы для геля и мыла.

Как удовлетворить индивидуальные потребности клиента и не разориться

Чтобы удовлетворит потребности каждого гостя и не уйти в минус, при покупке одноразовой косметики для гостиниц и отелей, следует выбрать выгодного поставщика. Наш интернет-магазин предоставляет возможность купить мини-косметику от известных производителей оптом и по выгодной стоимости. В ассортименте предоставлен огромный выбор одноразовых косметических средств, туалетных принадлежностей, отельного текстиля, а также ряда другой атрибутики, которая сделает пребывание гостей в ваших номерах максимально комфортным и безмятежным.