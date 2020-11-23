Одну карту нашёл в троллейбусе, другую — в цветочном магазине, а дальше… Инцидент в Симферополе

В отдел полиции в Симферополе поступило два сообщения от местных жителей — с утерянных ими банковских карт были списаны денежные средства.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержан ранее не судимый 56-летний местный житель. От задержанного получены признательные показания. С его слов, одну карточку он нашел в троллейбусе, другую в цветочном магазине, но вместо того, чтобы вернуть их владельцам, бесконтактным способом оплачивал покупки в магазинах и аптеках. Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.»г» ч.3 ст.158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

УМВД России по г. Симферополю предостерегает:

Если вы нашли чужую банковскую карту, помните, что расплачиваться ей нельзя, в противном случае можно стать фигурантом уголовного дела. Необходимо понимать, что в данной ситуации не действуют правила гражданского законодательства о находке. Бесхозной банковскую карту считать нельзя, так как на ней указаны данные владельца карты и банка, выпустившего ее. Сама пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу.