Одну унесло в море на надувном матрасе, двоих — на катамаране. В Евпатории спасали женщин

Первое ЧП Евпатории произошло накануне днём.
Во время патрулирования прибрежной полосы в районе пляжа пгт. Заозерное на мотолодке «Буревестник 530», дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружила в море женщину, на надувном матрасе подающую сигналы о помощи. Выяснилось, что женщину сильным ветром унесло в море на расстояние порядка 400 метров, от попыток грести к берегу пострадавшая обессилела, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму. — Спасатели подняли на борт пострадавшую и эвакуировали на берег. С женщиной проведена профилактическая беседа. В медицинской помощи не нуждалась.
Кроме того, в районе пляжа Лазурный берег в Евпатории на расстоянии 450 метров от берега, дежурная смена Евпаторийского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обнаружила двух женщин на прогулочном катамаране, которых порывами ветра уносит в море.
Катамаран был отбуксирован к берегу, с женщинами проведена профилактическая беседа, — сообщили в ведомстве.
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму
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