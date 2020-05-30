Официально: 24 июня, День парада Победы – нерабочий день с сохранением зарплаты

Парады Победы пройдут в 28 городах России. В Крыму: в Керчи, Севастополе и Симферополе.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. Текст Указа опубликован в пятницу на сайте Кремля.

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы», — говорится в тексте Указа.

В документе также отмечено, что 24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Согласно Указу, 24 июня в 22:00 по местному времени в Москве и других городах России будет проведен артиллерийский салют. Министерству обороны поручено обеспечить подготовку и определить места проведения военных парадов и салюта.

Напомним, 26 мая Президент РФ Владимир Путин на совещании с Министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.

В Минобороны сегодня раскрыли некоторые детали парадов Победы. Они пройдут в 28 городах страны. В том числе, в девяти городах-Героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов. В Крыму парады состоятся в Керчи, Севастополе и Симферополе.

В Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также авиация, включая 75 самолетов и вертолетов. В числе техники, которую покажут на московском параде — новая и модернизированная техника 23 типов.

Впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс «Бал», — отметили в оборонном ведомстве.

Всего к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тысяч военнослужащих и более 4,5 тысяч единиц вооружения и военной техники.