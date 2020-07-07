Официально: «Артек» снова заработает с 15 июля. Но пока лишь для крымских детей

МДЦ «Артек» распространил сообщение, из которого следует, что первая летняя в лагере после «коронавирусного перерыва» откроется 15 июля. Причем только для детей из Крыма и Севастополя. Приводим текст полностью.

Уважаемые ребята, родители!

3 июля 2020 года опубликовано и вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» № 16 от 30.06.2020 года, в котором содержится перечень правил, направленных на обеспечение безопасных условий пребывания детей в детских учреждениях.

Правила затронули все сферы деятельности детских лагерей и центров, начиная с доставки детей к местам отдыха. В п.3.3 Постановления отмечается, что в этом году ребята смогут отдохнуть только в тех детских лагерях, которые находятся в их регионах – в пределах субъекта Российской Федерации по месту фактического проживания, за исключением детей, проживающих в Арктической зоне РФ. Количество детей в группах, отрядах допускается не более 50% от проектной вместимости.

В соответствии с п.3.5 Постановления заезд всех детей и сотрудников в организацию осуществляется одновременно на весь период смены, при приёме необходимо наличие справки о состоянии здоровья, заключения об отсутствии медицинских противопоказаний и отсутствия контакта с больными инфекционными заболеваниями. Во время заезда проводится обязательная термометрия. Для профилактики распространения вирусной инфекции в детских учреждениях исключены мероприятия с массовым скоплением людей.

Размещение детей будет проводиться с соблюдением необходимой дистанции. Документ подчеркивает необходимость обеспечения постоянного дежурства медицинских работников, которые будут следить за здоровьем и детей, и сотрудников.

Требования настоящего Постановления действуют до 1 января 2021 года. Полный текст документа доступен по ссылке .

В указанные сроки Международный детский центр «Артек» будет принимать только детей из Республики Крым и города-героя Севастополь. В настоящее время прорабатывается организация приёма детей на следующие смены 2020 года. Первые крымские ребята заедут в «Артек» 15 июля 2020 года.