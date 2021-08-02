Официально: что страхуют россияне — несчастные случаи и ОСАГО

Аналитики онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов Страховка.Ру (входит в холдинг S8 Capital), подводя итоги первого полугодия 2021 года, выяснили, что наиболее востребованными у россиян остаются полисы ОСАГО. На втором месте идут запросы на страхование от несчастных случаев, которыми в прошлом году интересовались всего 2% потребителей. За первое полугодие 2021 года такие полисы показали внушительный рост, в частности, это связано еще и с тем, что они являются обязательными для допуска на спортивные соревнования.

Россияне стали осознанно подходить к тратам, в том числе и при выборе страховок. Покупатели хотят понимать, из чего складывается ОСАГО, почему у одной компании полис стоит дороже, чем у другой. Страховые онлайн-агрегаторы помогают максимально детально сравнить полисы и сэкономить на цене. В ближайшие пять лет покупка страховок станет понятнее и прозрачнее для простых граждан. И страховые агрегаторы сыграют важную роль в развитии страховой отрасли, – говорит генеральный директор онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов Страховка.Ру Елена Суховей.



Пользователи не только активно изучают предложения на рынке страхования благодаря платформе Страховка.Ру, но и покупают онлайн, поскольку это быстрее, чем в офисах, и чаще – выгоднее. За полгода на сайте было приобретено больше 8 тыс. полисов. Важно, что это на 102% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Конверсия трафика в оформлении полиса показала рост в 35%.

Пандемия усугубила основные проблемы страховой отрасли и ускорила переход к цифровым технологиям. Мы наблюдаем рост страховых маркетплейсов, схожих со Страховка.Ру, поскольку на данном этапе они имеют лучшие технологии, за счет которых способны быстро масштабировать ИТ-проекты и выводить на рынок новые полисы. В то же время традиционные страховые компании, заточенные на офлайновые продажи, трансформируются медленнее вследствие своих размеров и уже сложившейся ИТ-инфраструктуры, – объяснила Елена Суховей.



Страховка.Ру продолжает работать над расширением предложений услуг страхования как для частных клиентов, так и для партнеров.

За последние полгода появились новые продукты, которые помогли отрасли расширить клиентскую базу. Рост внутреннего туризма подвигнул появление новых полисов для различных путешествий по России, а также дополнительное покрытие в базовом полисе ВЗР при заражении COVID-19 за границей. Также вырос спрос на полисы от коронавируса – только в июне количество интернет-запросов увеличилось на 51% относительно предыдущего месяца.

Сам сайт сервиса Страховка.Ру показал значительный рост по итогам первого полугодия 2021 года. Его посещаемость выросла на 49%, за первые 6 месяцев этого года было зафиксировано 647 тыс. сессий.

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