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Официально: «дачная амнистия» продлена на 5 лет
фото: faverzani (pixabay.com)

Официально: «дачная амнистия» продлена на 5 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 16.12.2020

Упрощенный порядок оформления прав граждан на жилые или садовые дома, построенные на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства будет действовать до 1 марта 2026 года.

Одновременно предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом РФ.

Также до указанного срока продлевается упрощенный порядок направления уведомлений о строительстве объектов недвижимости, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, т.е. до вступления в силу уведомительного порядка, и в отношении которых не было получено разрешение на строительство.

Федеральный закон от 08.12.2020 N 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Официально: «дачная амнистия» продлена на 5 лет

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